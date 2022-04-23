Mezitli'de 23 Nisan Coşkusu Tepeköy'den Başladı

MEZİTLİ, MERSİN (ANKA) -

Mezitli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Torosların zirvesinden başladı. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte iki yıldır kısıtlı olarak yapılabilen 23 Nisan kutlamalarının ilk adresi Mezitli'nin en yüksek yerleşim yeri olan Tepeköy oldu.

Tepeköy İlkokulu'nda etkinlik Mezitli Belediyesi, Atako-Kürk ve Mersin Marina Lions Kulübü ortaklığında "Köy Okulları İçin Ses Verdik Tepe Köy İlkokuluna Destek Verdik" teması ile düzenlendi. Tepeköylü çocuklar yeteneklerini sergileyerek bayram coşkusunu arkadaşlarıyla ve töreni izlemeye gelen vatandaşlarla paylaştı. Çalınan müzikler eşliğinde folklor gösterisi yaptılar, dans ettiler. Mezitli Belediyesi Çocuk Tiyatrosunun da bir gösteri sunduğu etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

23 Nisan coşkusunu tüm Mezitli'ye yaymak için çok özenli bir çalışma yaptıklarını dile getiren Mezitli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Özlem Aksöz, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesinde olduğu gibi çocuklarımız hepimizin geleceği olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı olan 23 Nisan gibi bu özel günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Bu nedenle bizim çocuklarımız Dünyanın en şanlı çocuklarıdır. Aynı zamanda geleceğimizin de teminatıdır" diyerek etkinliğe katılan tüm çocukları Mutlu Yaşam Köyü'nde gerçekleşecek 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne davet etti.

"Köy Okulları İçin Ses Verdik Tepe Köy İlkokuluna Destek Verdik" diyerek kolları sıvadıklarını belirten Marina Lions Kulübü Başkanı Yiğit Gökşen, "Mersin Marina Lions Kulübü olarak köy okullarına destek olmak adına bir proje başlattık. Bu projeye başladığımızda Tepeköy İlkokulunu seçtik. Çünkü bende yaşamımın büyük bölümünü buralarda geçirdim. Bu nedenle benim için özel bir yeri var. Bu okula destek vermekten de mutluluk duyuyoruz. Kütüphanemizin, okulumuzun eksiklerini tespit ederek Mezitli Belediyesi ve Atako Şirketler Grubu tamamlanmasını sağladık. Bu 23 Nisan'da da bu öğrencilerimizle birlikte olmak istedik" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı coşkusunun ikinci gününde ise farklı mekanlarda etkinlikler olacak.

Etkinliğin ilk ayağında Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerinde eğitim alan çocuklar her yıl olduğu gibi bayram coşkusunu öğretmenleri ve velileriyle paylaşacak. Saat 13.00'te başlayacak etkinliklerde Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevi ve Enis-Necip Tüyeni Çocuk gündüz Bakımevi öğrencileri yeteneklerini sergileyecek. Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda, saat 15.00'e kadar sürecek kutlamaların ardından sahne bu kez 15.30'da Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi miniklerinin olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin başka bir ayağı da Mezitli Sanat Çarşısı'nda yaşanacak. Saat 14.00'te düzenlenecek etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte büst boyaması yapacak. Büst Boyama Atölyesi rengarenk süslemeler ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilecek. Mezitli Otizme Umut Derneği ve Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği'nin iş birliğinde Mezitli Sanat Çarşı'nda yapılacak diğer etkinlikte ise bu kez özel çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşayacak. Yazar Hülya Önder ise imza günü gerçekleştirecek.

23 Nisan kutlamalarının en büyük coşkusu ise Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü'nde yaşanacak. Çocuk tiyatrosu, palyaço gösterisi, yarışmalar, uçurtma şenliği ve interaktif gösterilerin yapılacağı şenlik kırsal kesimde yaşayan çocuklarla merkezde yaşayan çocukları bir araya getirecek. Ufuk Lojistik, Mersin Marina Lions Kulübü, Mersin Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği, Mersin Barosu, Mezitli Kent Konseyinin birlikte gerçekleştireceği etkinliğin başlama saati ise 14.00 olarak belirlendi.