Mersin haberleri! Yenişehir Gelincik Tepesi Hava Sporlarının Merkezi Haline Geliyor

Mersin haberi: “Mersin’in balkonu” olarak adlandırılan Yenişehir’deki Gelincik Tepesi hava sporlarının merkezi haline geliyor. Amatör hava sporcularının sık sık yamaç paraşütü yaptığı Gelincik Tepesi, Yenişehir Belediyesi'nin de desteğiyle düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 4.Etap yarışlarına ev sahipliği yaptı.

" Mersin'in balkonu" olarak adlandırılan Yenişehir'deki Gelincik Tepesi hava sporlarının merkezi haline geliyor. Amatör hava sporcularının sık sık yamaç paraşütü yaptığı Gelincik Tepesi, Yenişehir Belediyesi'nin de desteğiyle düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 4.Etap yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 4.Etap yarışlarında 12 ilden 60 sporcu, milli takıma seçilmek için Yenişehir semalarında uçtu.

Nefes kesen yarışlarda Gelincik Tepesi'nden atlayan sporcular dağın eteğindeki hedefe inmeye çalışırken, yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları verildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in Gelincik Tepesi'ni bir yaşam ve spor alanı olarak kente kazandırmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanmasıyla ilgili proje hazırlıkları sürüyor.