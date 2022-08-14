Mersin haberleri | Mersin Büyükşehir'in "Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı" ile Almanya'ya Giden Öğrenciler Kente Döndü

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Almanya'nın Oberhausen kentine düzenlenen programa katılan öğrenciler kente döndü.

Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan duyuruya başvuru yapan öğrenciler ile yapılan mülakatlarda, öğrencilerin İngilizce seviyeleri ve akademik başarıları dikkate alındı. Başvuru ve değerlendirme süreci sonucunda, Mersin ekibinde yer almak üzere 14-18 yaşları arasında dokuz öğrenci seçildi. Öğrencilere Oberhausen kentinde Büyükşehir Belediyesi'nden iki personel eşlik etti.

Program için seçilen dokuz öğrenci iki hafta boyunca ev sahibi ailelerde kaldı. 10 farklı ülkeden 100 katılımcı ile tanışıp farklı kültürleri tanıma imkanı elde eden öğrenciler sanattan spora, sosyal sorumluluk projelerinden yaratıcı el sanatlarına kadar birçok etkinlikte yer aldı. Spor projelerinde profesyonel antrenörler tarafından çalıştırılan öğrenciler, yoğun fiziksel efor sarf ederek, spor dalının temel yetkinliklerine sahip oldu. Sanatsal projelerde çalışan öğrenciler, öğrendikleri beceriler ile kapanış töreni için bir gösteri hazırladı. Koro halinde şarkı söyleyen, dans eden ve enstrüman çalan öğrenciler, tüm katılımcılara kazanımlarını sergiledi. Dikiş ve kabartma projelerinde ise öğrenciler, ülkelerine götürmek üzere hatıralık el sanatları ürünleri hazırladı.

"Sosyal Gün" ise öğrencilerin çevresel veya sosyal bir başlık altında görev alarak bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmelerine sahne oldu. Öğrenciler gruplara ayrılarak belirlenen parklarda çöp toplamak, bahçe işleri yapmak, sebze paketlemek ve kasalamak gibi ekoloji temalı günlük projelere dahil oldu. Sosyal başlıklarda yer alan öğrenciler ise, kreşler ve huzurevlerini ziyaret ederek çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerle zaman geçirdi.

Programa katılan öğrenciler duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"-Berkay Atasoy: Burada farklı ülkelerden farklı insanlarla iletişime geçtim. Bu programa katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Ülkeme çok iyi hislerle dönüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Vahap Başkana çok teşekkür ederim.

-Arda Fırat Gök: Bu program Almanya Oberhausen kentinde 10 farklı ülke tarafından gerçekleştirildi. Bu iki haftalık süreç içerisinde farklı ülkelerden arkadaşlık edinme şansı buldum. Bu da yabancı dilimin gelişmesine oldukça büyük katkı sağladı.

-Güneş Su Yaşar: İki hafta boyunca çok farklı projeler yaptık. Mesela spor günü yaptık, herkes istediği etkinliklerle uğraştı. Dans projesi, basketbol, dikiş gibi farklı projeler de yapıldı ve çok güzel tecrübeler edindik. 10 farklı ülkeden neredeyse her ülkeden arkadaşımız var artık. Böyle bir deneyim yaşadığım için çok mutluyum. İyi ki gelmişim.

-Arda Efe İrde: İki hafta ailelerle birlikte kaldık. Ailelerdeki yaşam tahmin ettiğimden çok daha iyi, saygılı ve eğlenceliydi. Burada yapılan etkinlikler çok güzel ve hareketliydi. Yeni kültürler ve yeni arkadaşlıklar edindik.

-Fatma Berfin Gengeç: 10 farklı ülkeden pek çok insanla tanışıp dil geliştirme fırsatı buldum. Çok eğlendik.

-Ekin Gürcan: Burada edindiğim tecrübeler gerçekten inanılmazdı. Dilimin geliştiğini hissediyorum. Birçok farklı ülkeden arkadaşlar edindim.

-Sinan Özdülger: Onlarca arkadaş edindim ve yabancı dilimi geliştirdim.

-Hatice Tuğçe Aydoğan: Dolu dolu iki hafta geçirdim. Dilim gelişti, kendime güvenim arttı. Kaldığım aile çok güzel ilgilendi. Hiç zorluk çekmedim.

-Ömrüm Eren: Burada edindiğim arkadaşlıkları ve tecrübeleri hiçbir şeye değişmem."