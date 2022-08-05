Mersin haberi... Mersin Büyükşehir'in Küçükbaş Hayvan ve Yem Dağıtımı Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde dört üreticiye toplamda 100 adet küçükbaş hayvan ve 4'er ton yem desteği verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında Mut'ta yapılan dağıtımda, dört üreticiye toplamda 100 adet küçükbaş hayvan ve 4'er ton yem desteği verildi. Üreticilere verilen 100 hayvanın 90 tanesi, daha önce destek verilen üreticilerden temin edildi. Kadın çiftçilerin başvurularının pozitif ayrımcılık yapılarak değerlendirildiği proje kapsamında, Veteriner Hekimler Odası tarafından da bir yıl süresince ücretsiz aşı ve bakım desteği sağlanıyor. Dağıtım törenine CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mut Şube Müdürü Ferruh Baş, Tarımsal Hizmetler Dairesi Bitkisel Materyal Şube Müdürü Ali Nuri Zeka ve çiftçiler katıldı.

"DÖRT ÜRETİCİYE TOPLAM 100 ADET KEÇİ VE 4'ER TON YEM DESTEĞİ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen teslim töreninde, dört üreticiye toplam 100 adet keçi ve 4'er ton yem desteği verildi. Dağıtımı gerçekleştirilen keçilerin 90 tanesinin, projeden geçen yıllarda faydalanan üreticilerden temin edildiğini belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi personellerinden Ziraat Mühendisi Dilek Tüney Bebek, projenin tüm ilçelerde başarı ile devam ettiğini söyledi. Proje kapsamında Mut'ta dört yetiştiriciye 24 dişi bir erkek olmak üzere 25'er adet keçi teslim ettiklerini ifade eden Bebek, "Bu yıl toplamda 1500 adet dağıtımı yapılan keçilerimizin 527 tanesini, kendi damızlıklarımızdan ürettik. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar, kırsalda ikamet eden, hayvancılık yapan, dar gelirli vatandaşlarımıza küçükbaş hayvan desteği sağlıyoruz" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE KÖYLÜLERİMİZ YENİDEN ÜRETİME YÖNELDİ"

Projenin sadece Mut'a değil, ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına inandığını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan ise "Bundan 100 yıl önce, ilçede yaşayanların tamamının ekonomisi keçi üzerineydi. Ama o yıllardan bugüne, insanlar bu kültürden ve bu üretimden uzaklaştılar. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde köylülerimiz, insanlarımız yeniden üretime yönlendirildi. Her aileye 25 keçi ve yem desteği veriliyor. Dolayısıyla hem istihdam yaratmak, hem hayvancılığı geliştirmek, hem de ülke ekonomisine katkı sunmak adına müthiş bir proje. Bu konuda, özellikle kırsal kesimdeki insanlar son derece mutlu" diye konuştu.

"BU DESTEKLER AİLE BÜTÇEMİZE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Projeden faydalanan çiftçilerden Nuri Ekti, yapılan desteğin aile ekonomilerine katkı sağlayacağını belirterek, "Çok güzel bir proje. Devamını bekliyoruz. Yem desteğinde de bulunuldu. Biz bu hayvanları çoğaltacağız. Sütünden, peynirinden ekonomimize büyük bir katkı olacak" dedi.

Çocuklarını hayvancılıktan sağladığı gelirle yetiştirdiğini söyleyen Halime Şimşek isimli üretici, "Çok sevinçliyiz. Zaten küçükbaş hayvanımız vardı, artık bunları da yetiştireceğiz. Çocuklarımızı hayvancılıkla büyütüyoruz. Peynir, yoğurt yapıyor ve satıyoruz. Kendimiz de tüketiyoruz. Köyde duyduk, yazıldık, şansımızı deneyelim dedik, çıktı" diye konuştu.

Projeyi köy muhtarlığından duyduktan sonra başvurduklarını söyleyen Nergiz Yaprak isimli beş çocuk annesi çiftçi ise, "5 çocuğum var. Muhtarlıktan duyduk, başvurduk, çıktı. Koyuncuyuz zaten. Yoğurdu, çökeleği, tereyağı, peyniri üretip geçimimizi sağlayacağız. Onlar da olmasa, köy yerinde geçinmek çok zor" dedi.