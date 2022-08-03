Mersin haber: Mersin Büyükşehir'den İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerine Karşı İşbirliği Protokolü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, "Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın Hazırlanması Projesi" için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK MAM işbirliğiyle hazırlanan "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" protokolüyle, Mersin'de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele yürütülecek. Protokolle; kente ait sera gazı emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların belirlenmesi hedefleniyor.

Protokol imza töreninde; Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Özsoy ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu yer aldı.

İmza töreni öncesinde kamuoyuna imzalanacak protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, Mersin'in İstanbul'un üç katından fazla yüzölçümüne sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"TÜBİTAK İLE İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

" Mersin'de insan, doğa ve çevre odaklı belediye olma sorumluluğumuzla beraber, küresel iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda da örnek belediyelerden biri olmayı hedefliyoruz Bu çerçevede; TÜBİTAK ile yapacağımız 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' ile Mersin'e ait sera gazı emisyonlarının azaltımına ve Mersin'in iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılmasına yönelik eylemleri belirleyeceğiz.

Bu çalışma; iklim değişikliği konusunda Mersin'in karşılaşacağı durumlar ve alınması gereken önlemler hakkında bize ışık tutacak. Eylem Planı'nın, 2023 yılı Mayıs-Haziran aylarında bitirilmesi öngörülüyor. Bundan sonraki süreçte de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli ve yaşanılabilir bir kent olmak için, TÜBİTAK ile işbirliğimizi artırarak sürdüreceğiz.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE ÖNEM VERİYORUZ"

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Yeni Daire Başkanlığı'na bağlandı.Faaliyet gösterdiğimiz birimlerimizin, Karbon Ayak İzini hesapladık ve raporladık. 'Dünya Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne imza atarak, iklim değişikliği ile mücadele için MEDCITIES (Akdeniz Kentler Birliği) ve ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) kuruluşlarına üye olduk. Böylece iklim değişikliği ile mücadeleye verdiğimiz önemi, tüm dünyaya deklare etmiş olduk. Türkiye'nin ilk 'İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin kurulması çalışmalarını sürdürüyoruz. ' Mersin İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı' için, Avrupa Birliği projesi hazırlayarak başvurumuzu gönderdik. Başvurumuz kabul edildi. Nihai sonuç olarak da Ekim-Kasım ayı gibi açıklanmasını bekliyoruz. Geçen yıl Sera Gazı Emisyon Envanteri çalışmamızı tamamladık ve raporladık. En son olarak da 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı'nı kurduk. Böylece iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık uygulamalarımızın kalıcı hale gelmesini sağlayacak karar alma süreçlerini de hızlandırmış olacağız.

MESKİ bünyemizde şu anda yenilenebilir enerji kurulu güç miktarımız 3 megavat, ancak çalışmalarımız devam ediyor. 2023 sonuna kadar 15 megavatlık bir seviyeye ulaştırmayı planlıyoruz. Yine Mersin Büyükşehir Belediyemiz, 1 Nisan 2019-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 milyon 106 bin ton evsel katı atığın bertarafını sağladı. Bundan 193 bin 319 MW elektrik üretimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 75 bin konutun aydınlatma enerjisini de burada karşılıyoruz. Yine yaptığımız çalışmalarla, önümüzdeki günlerde bu sayıyı daha yüksek noktalara getirmeyi planlıyoruz.

"ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Çevre dostu uygulamalara özen gösteriyoruz. Onun için de önemli kararlar alıyoruz. Yönetime geldiğimiz günden bu yana, toplu taşıma filosunu yeniliyoruz. Toplamda 272 yeni otobüsü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu 272 adet otobüsün 205 adedi CNG'li otobüslerden oluşuyor. Bunun şu anda 'Limon' diye andığımız 87 adedi vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu ayın sonuna kadar gelmesini planladığımız 118 otobüsümüz de kentimize geldi. Şu anda birimlerimiz bunların ruhsat işlemlerini gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde de bu 118 CNG'li otobüsü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunlar çevre dostu otobüsler. Yine ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile Barış Salihoğlu hocamız ve ekibiyle beraber 'Temiz Akdeniz Projesi' üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mersin Körfezi kıyı sularına ulaşan dere, nehir, akarsu ve drenaj kanallarının su kalitesini değerlendirdik. Mersin Körfezi'nde belirlenen 18 istasyonda, veri setinin oluşturulmasını sağlamış olduk. Bu konudaki çalışmalarımız rapora dökülüyor ve önümüzdeki günlerde neticelenecek. TÜBİTAK ile yapacağımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah başarılı neticeler alacağız."

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise şöyle konuştu:

"Özellikle son yıllarda, küresel ölçekte en önemli problemlerden biri olan iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çeşitli adımlar atmak gerekiyor. Ülkelerin sera gazı emisyonlarını sınırlandırmasını ve küresel sıcaklık artışının 2 derecenin üzerine çıkmamasını amaçlayan Paris Anlaşması, Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Bu anlaşmayı onaylayan ülkelerin, bu taahhütlerini yerine getirmesinde yerel yönetimlerin de rolü çok önemli oldu. Bu bağlamda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi olarak beraberce geliştirdiğimiz ve imzası için bugün bir araya geldiğimiz 'Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması Projesi'ni hayata geçiriyoruz.

Bugün Mersin Büyükşehir Belediyemizle yapacağımız proje kapsamında, Mersin ilimizde sera gazı emisyonuna neden olan başlıca kaynakların tespit edilerek, emisyon envanterlerinin hazırlanması, mevcut durumun senaryolarının ortaya konması, belirlenen hedeflere yönelik sera gazı emisyon miktarlarının hesaplanması, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerin belirlenmesi ve bu sektörlere yönelik etkilenebilirlik analizinin yapılması ile uyum önerilerinin belirlenmesi konusunda bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu çalışmanın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bu konudaki işbirliği için de teşekkürlerimizi sunuyoruz."