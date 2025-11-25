Haberler

Mersin'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen İçin Anma Töreni Düzenlendi

Mersin'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen İçin Anma Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Silifke ilçesinde, Öğretmenler Günü'nde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Gülşen Tınas, öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından anıldı. Kaza sonrası duyulan acı ve yas, okul ortamında yapılan anma etkinliğiyle paylaşıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenci velileri ile öğretmenler günü kutlamasına katılmak için evden çıkan ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gülşen Tınas (56) okulunda anıldı. Öğrencileri ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Kaza, dün ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K.Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen sınıf öğretmeni Gülşen Tınas'a (56) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tınas ile motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gülşen öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülşen öğretmenin cenazesinin Aydıncık ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenilirken, Gazipaşa İlkokulu'ndaki sınıfında anma programı düzenlendi. Öğrencileri, veliler ve mesai arkadaşları Gülşen öğretmenin, sınıfı 3/B'ye gelerek masasına karanfil bırakıp, dua etti. Öğrenciler, öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

"Öğretmenler günü kutlaması etkinliğine katılacakmış"

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü önce okulda öğrencileri ile birlikte kutladıklarını, sonrasında ise akşam 19.30'da bir kafede veliler ile birlikte kutlamak için plan yaptıklarını belirten öğrenci Velisi Şule Cengiz Çıldır, "Buluşmak için gecikince öğretmenimizi aradık. Çünkü saatinde gelen bir insandı. Birkaç kez aradık ve mesaj yazdık bakmadı. Sonrasında kızını arayıp sorduk. O da annesinin yarım saat 40 dakika önce evden çıktığını söyledi bize. Bu kez kızı da panikledi. Kızı 'Çıkıp bakayım' dedi. Biz de sen çıkma biz bakarız dedik. Silifke'nin yabancısı olduğu için yolu şaşırdığını, karanlıkta uzak yerden geldiğini düşündük. Sonra veli arkadaşlarla dağılıp baktık. O sırada trafik kazası olmuş ama biz onun olduğunu bilmiyorduk. Bu arada kızı da evde durmamış evden aşağı inip kaza olduğunu görmüş. Ama kim olduğunu bilmiyormuş. Sorduğunda annesi olduğunu öğreniyor ve bizi aradı. Son kez buluşup görüşecektik. Buluşamadık" dedi.

"Gülşen hocamızı kaybetmemiz hepimizi derinden yaraladı"

"Kelimelerin tükendiği yerdeyiz" diyen Okul Müdürü Halil Berk ise "Acımız çok büyük. Elim bir kaza sonucu öğretmenlerimiz için çok değerli bir günde kıymetli arkadaşımız Gülşen hocamızı kaybetmemiz hepimizi derinden yaraladı. Bizler, öğrencilerimiz ve hepimiz için çok zor bunun farkındayız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kendisini bu şekilde, ani bir şekilde kaybetmek hepimizi yasa, üzüntü ve acıya boğdu. Bundan sonra yapılacak olan son görevimizi yerine getireceğiz. Hatırasına hep beraber sahip çıkacağız" diye konuştu.

Öğrenciler ise öğretmenlerinin ölmesine üzüldüklerini ve öğretmenlerini çok sevdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından sınıfta bulunanlar hep birlikte Gülşen öğretmen için dua etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
