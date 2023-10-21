Mersin Büyükşehir'den Tarsus'ta 4. Lgs Kurs Merkezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilerin faydalandığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ne bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir, Tarsus’ta Eski Ömerli ve Mithat Paşa Mahallelerinde bulunan kurs merkezlerinin dışında bir kurs merkezini de Bahçe Mahallesi’nde açtı. LGS öğrencilerine yönelik hizmet verilen kurs merkezinden, aynı zamanda 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilerin faydalandığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ne bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir, Tarsus'ta Eski Ömerli ve Mithat Paşa Mahallelerinde bulunan kurs merkezlerinin dışında bir kurs merkezini de Bahçe Mahallesi'nde açtı. LGS öğrencilerine yönelik hizmet verilen kurs merkezinden, aynı zamanda 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek.

Eski Ömerli ve Mithat Paşa Mahallerinden sonra yeni şubesini Bahçe Mahallesi'nde açan Büyükşehir, öğrencilerin eğitim hayatına destek olurken, kurs merkezlerinde öğrencilerin öğle öğünlerini de ücretsiz bir şekilde karşılıyor. Aşhanede hazırlanan yemekler sayesinde öğrenciler hem zamandan, hem de yemek masrafından Büyükşehir sayesinde kurtuluyor. Kaynak kitap, birebir etüt, soru bankası ve ücretsiz denemelerle de öğrencilerin desteklendiği kurs merkezinden 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri de faydalanabiliyor.

TÜRKMEN: "TARSUS'A 4. LGS KURS MERKEZİ'Nİ KAZANDIRMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 18. LGS Kurs Merkezi'ni Tarsus'ta Bahçe Mahallesi'ne kazandırdıklarını belirten Tarsus Bahçe Şubesi LGS Kurs Sorumlusu Ayşegül Türkmen, "Tarsus'ta Eski Ömerli ve Mithat Paşa kurs merkezlerimizden sonra açılan 4. şubeyiz. Tarsus'ta daha fazla öğrenciye hizmet vermenin heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimiz de durumdan gayet memnun. Velilerimiz de çok ilgili" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere kurs merkezlerinde sundukları imkanlardan da bahseden Türkmen, "Bu süreçte sınıf öğretmenlerimiz birebir eğitim koçluğu yaparak, sadece kendi derslerinin değil, diğer branş öğretmenlerinin verdiği dersleri de takip ediyor. Çocuklara ödevlendirme yapıp, etütlerde takviye sağlıyorlar. Aynı zamanda bireysel rehberlik hizmeti almak isteyen öğrencilerimizi, rehberlik servisine yönlendiriyoruz. Rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimize motivasyon sağlayarak, onları bu sürece hazırlıyor" dedi.

"VELİLERİMİZLE VE ÖĞRENCİLERİMİZLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Öğrencilerin sınav motivasyonlarını artırmak adına seminer, ücretsiz konserler, piknik ve doğa gezileri gibi etkinlikler de düzenleyeceklerini belirten Türkmen, öğrencilere dersler dışında nefes alma zamanı tanımak için bunları yaptıklarını kaydederek, "Büyükşehir'in il geneline yayılmış toplam 18 LGS kurs merkezi var. Bir öğrenci denemeye girdiği zaman, sadece Tarsus'taki Bahçe şubesindeki sonuçlarla kendini değerlendirmeyecek. Mersin'deki 18 LGS kurs merkezinde kaç öğrenci varsa, onların sonuçları ile kendini değerlendirecek. Bu durumda öğrencinin daha gerçekçi bir sonuca ulaşması sağlanmış olacak" diye konuştu.

Kurs merkezinde öğrencilere öğle yemeği de ikram ettiklerini sözlerine ekleyen Türkmen,"YKS'nin tekrarı var, ama LGS'nin tekrarı yok. İyi bir lise için LGS anahtarsa, iyi bir üniversite için de iyi bir lise bunun kapısı. Bu süreçte velilerimizle ve öğrencilerimizle işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız" dedi.