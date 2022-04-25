Mersin Büyükşehir'den Küçüklere 2 Gün Süren Dolu Dolu Eğlence

MERSİN (ANKA) -

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler, Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde 2 gün boyunca sürdü. Küçükler, kendileri için hazırlanan aktivitelerde doyasıya eğlendi.

Etkinlikler, 23 Nisan Cumartesi günü Galatasaray Meydanı'ndan kortej yürüyüşüyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu, palyaçolar ve bisikletliler eşliğindeki kortejde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer de çocuklarla birlikte yürüdü.

Başkan Seçer, Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde noktalanan yürüyüşün sonunda çocuklara gökyüzüne bırakılan rengarenk balonlarla bir sürpriz yaptı. Alanda çocukların bayramını kutlayan Seçer, "Umut ediyorum gelecek günler bu günlerden daha güzel olacak. Çünkü çalışıyoruz çünkü azmediyoruz. Her şey çocuklarımız için" dedi.

STANTLAR, ATÖLYELER VE HEDİYELERLE DOLU BİR ETKİNLİK

Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nden Galatasaray Meydanı'na kadar uzandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin açtığı 152 stant ve 5 el arabasında 347 kadın üretici, çocuk dostu ürünleri satışa sundu. Ayrıca 5 SMA hastası için de kampanya destek standı açıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, açtığı stantlarda etkinlik boyunca çocuklara elma şekeri, patlamış mısır ve balon hediye ederken; masal anlatımı ve boyama gibi birçok etkinlikle de çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin bilim ve eğlence atölyesinde çocuklar robotlarla tanışma fırsatı buldu.

ÇİMLERDE ŞARKI DA DİNLEDİLER FİLM DE SEYRETTİLER

Alanda kurulan sahnelerde konserler, danslar, dramalar, film ve tiyatro gösterileri yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin düzenlediği konserlerde çocuk şarkıları çalarken, film gösterimleri ise çocuklara büyük heyecan yaşattı. Aynı dakikalarda çocuklardan bir kısmı şarkılara eşlik ederken, bir kısmı da alandaki sportif faaliyetlerde ter döktü.

SPOR ETKİNLİKLERİ 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin etkinlikte yer alan spor faaliyetlerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Badminton, masa tenisi, dart, okçuluk, bocce, halat çekme ve balon oyunu gibi çok sayıda sportif etkinliklerle alanı kuşatan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, çocuklara açık havada, çimlerin üzerinde ve deniz kenarında spor yapma deneyimi yaşattı.

BÜYÜKŞEHİR'İN HER BİRİMİ ÇOCUKLAR İÇİN ALANDAYDI

Geniş bir alana yayılan etkinliklerde İtfaiye Dairesi'nin K9 köpeklerinin gösterileri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin iklim ve çevre atölyesi, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin sağlık tarama araçları bilgilendirme atölyesi ve engelsiz yürüyüş parkuru deneyimi çocukların ilgi odakları arasında yer aldı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi de hayvan sevgisi çiçek ekim atölyesinde çocuklara farklı bir deneyim yaşatırken; Ulaşım Dairesi de düzenlediği eğlenceli aktivitelerle çocuklarda trafik bilinci oluşturdu. 24 Nisan Pazar günü saat 22.00'ye kadar süren etkinliklerde Bilgi İşlem Dairesi VR Mersin deneyimi ile her yaştan Mersinli'nin ilgi odağı oldu.

"BENİM İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPILDIĞINI, BENİ UMURSADIKLARINI HİSSETTİM"

Çocuklar etkinlikte yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

-Beren Naz Söğüt: "Burada ailemle beraber eğleniyorum. Normalde eskiden 23 Nisan'da çocukların bayramını çok kutlamazlardı veya umursamazlardı ama şimdi bence güzel bir şey yapmışlar. Bizim için de yeni bir deneyim oldu. Burası çocukların 23 Nisan'ını kutlamak için yapılmış bir yer. Yeni öğrendiğim şeyler oldu. Benim için güzel şeyler yapıldığını hissettim. Beni umursadıklarını hissettim."

- Elvin Beren: "Annelerimizle, kuzenim ve kardeşimle birlikte geldik. İlk önce buraya geldik, sonra yüzümüzü boyattık, mısır aldık. Şu an gösteri yapıyorlar. Kalbim küt küt atıyor, heyecanlıyım. Atatürk bugünü çocuklara armağan etmiş."

-Asya Beliz Abay: "Yüzlerimizi boyadık, mısır yedik. Dans ettik. Güzel hissediyorum. Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun, günleri güzel geçsin."

-Rüya Akdoğan: "Şu anda ben çok eğleniyorum. Boyamalar yaparak, resimler yaparak ve şarkılar söyleyerek eğleniyorum. Çok güzel bir ortam. Ben boyama yaptım. Sahneye çıkıp oyun da oynadım. Biraz gezdik. En son da annem uçurtma alacak. Atatürk'ü çok seviyorum. Onun fotoğraflarını görmeyi de çok seviyorum. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun."

AYNI DAKİKALARDA KARADUVAR'DA FARKLI BİR HEYECAN

Cumhuriyet Gösteri Merkezi'ndeki etkinliklerle aynı dakikalarda Karaduvar'da ise farklı bir 23 Nisan eğlencesi yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği etkinlikte sahne alan Grup Loca, çocuklara ve gençlere keyifli bir konser verdi. Mut Taşhan'da ise Türk Müziği Orkestrası konseri düzenlendi.