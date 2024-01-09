Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda Görevlendirilen İtfaiye Personelinin Yerleri Belli Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere alımı yapılan 50 itfaiye personelinin görev yerleri belli oldu. Ata Eğitim Merkezi'nde yapılan görev dağılımında Merkez'de 32, Tarsus'ta 8, Anamur'da 6 ve Mut'ta da 4 kişi görevlendirildi. Görev dağılımı puan sıralaması ve personelin tercihine göre yapıldı. 15 Ocak'ta göreve başlayacak olan personel, bir dizi yeterlilik eğitimi de alacak.

Dağılım, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından personel eksiğinin olduğu noktalara göre ve puan sıralaması en yüksekten düşüğe doğru yapıldı. En yüksek puan alan personelden başlayarak nerede görev yapmak istediği soruldu ve yerleştirme yapıldı. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan bu yerleştirmeye göre Merkez'de 32, Tarsus'ta 8, Anamur'da 6 ve Mut'ta da 4 kişi görevlendirildi.

"İTFAİYE, ÇOK KUTSAL BİR MESLEK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, kazananları tebrik ederek, "İtfaiye, bana göre çok kutsal bir meslek. Can ve mal kurtaracaksınız. İşinizi çok çok iyi bilirseniz, önce kendi güvenliğinizi sağlarsınız. Çünkü çok tehlikeli bir görev yapacaksınız. O yüzden burada eğitimlere çok hassasiyetle bakmanız gerekiyor" dedi.

"EN İYİLERİNİ ALMAK İSTEDİK. SİZLER EN İYİLERİSİNİZ"

Mülakat olmadan tüm aşamaları şeffaf bir sınav yaptıklarına değinen Tok, "Bizim sınavın zor olduğunu söylüyorlar. Biz en iyilerini almak istedik. Sizler en iyilerisiniz ve şu anda buradasınız, karşımızdasınız. İnşallah göreve başladığınız zaman da aynı başarıyı devam ettireceksiniz" diye konuştu.

"BİZE ÇOK CİDDİ GÜÇ KATACAKSINIZ"

Tok, kazanan adaylara eğitimler vereceklerini de belirterek, şunları söyledi:

"Siz iyi eğitim alırsanız başarırsınız. Biz sizlere güveniyoruz. Yaptığımız sınav o yüzden zorluydu. Size de güveniyoruz ve sizlerin göreve geldikten sonra aynı başarıyı göstereceğinizden eminiz. Geçen sene 100 kişiyi aldık. Biz hepsinden memnunuz. Şu anda onlar bizim yüz akımız. Sizler de geldiniz. Bize çok ciddi güç katacaksınız. Bu gücün ardından ben inanıyorum ki 1 sene sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Türkiye'nin en iyi daire başkanlığı olacak. Bu sizlerin sayesinde olacak."

"ÇOK İYİ BİR DERECEYLE TEK KADIN OLARAK GİRMEYE HAK KAZANDIM"

Kadın adaylar arasından tek kazanan olan Eda Avşar,"Çok mutluyum. Çok emek sarf ettim. Buranın kondisyonu çok zordu. 'Kazanamaz' demişlerdi ama ben pes etmedim. Sporlarıma her gün devam ettim. Kas kütlemi arttırdım. Her gün 68'ler Ormanı'nda koştum. Hiç pes etmedim ve çok iyi bir dereceyle tek kadın olarak 50 kişinin içinde girmeye hak kazandım. Hayalimdi. Burada 100 kişilik ilk alımda elenmiştim. 5 saniyeyle kaçırdım. Çok üzüldüm. Hayalimden vazgeçmedim, başardım" dedi.

"5 YIL BOYUNCA HEP MÜLAKATLARDA ELENDİM"

Sınavın mülakatsız olmasının kendisini çok sevindirdiğini belirten Avşar, "Mülakatsız alım olduğu için ve şeffaflığından dolayı çok teşekkür ederim. 5 yıl boyunca ben hep mülakatlarda elenmiştim. Hep mücadelemi devam ettirdim. Emeğimin hakkıyla buraya geldiğim için çok teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Vahap Beye çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"MÜLAKAT OLMAMASI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Sınava Mersin'den katılan ve kazanan Kamil Yıldırım Can, "Öncelikle çok heyecanlıyım çünkü zaten ambulans çıkışlıyım, ambulansta da çalıştım. İtfaiye olarak, memur olarak atanmam benim için gerçekten çok iyi oldu. Hem ailem hem benim için Mersin'de olmak benim için çok ayrıcalıklı" diye konuştu.

Daha önce yapılan 100 kişilik alımda da sınava girdiğini ancak parkurda çok zorlandığı için kazanamadığını söyleyen Can,"Her gün Mersin sahilde koştum, özel antrenmanlar yaptım. Parkurda da 3 dakika 10 saniye yaptım. Mülakat olmaması özellikle benim açımdan çok önemliydi. Çünkü ben daha önce iki, üç kere memurluğa girdim. Hepsinde de mülakatta elendim. Kendi bölümümden de atanamamıştım. Bu yüzden öncelikle belediye başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Olması gereken de buydu zaten" dedi.

"ŞEFFAF ALIMI BURADA BİZZAT YAŞAYARAK ÖĞRENDİM"

İlk ve Acil Yardım Mezunu Mehmet Çeltik, Adana'dan katılan adaylardandı. İlk yapılan 100 kişilik alımda da başvuru yaptığını ancak uygulamalı sınavda çok zorlandığı için başarısız olduğunu söyleyen Çeltik,"İkinci alıma da geldim. Üç gün boyunca çalıştım ve başarılı oldum. Zorlu bir süreçti. Ekip çok iyi. Burada üç gün önceden gelip çalışmak çok iyi bir şey. Herkes bu fırsatı vermiyor" diye konuştu.

Daha önce mülakat yapılan alımlara da başvurduğunu kaydeden Çeltik, Mersin Büyükşehir'de gerçekleşen alımın en şeffaf alım olduğunu belirterek, "Şeffaf bir alım oldu. Herkes bunu söylüyordu. Aslında önceki alımlara baktığımda 'şeffaf' kelimesini görünce hep sorguluyordum. Buraya geldim. Bizzat yaşayarak öğrendim. Herkes hakkını aldı. Başarılı oldum sonunda mutluyum, huzurluyum" dedi.