Mersin Büyükşehir Belediyesi Gönüllülerle Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' dolayısıyla Büyükşehir Belediyesinin gönüllüleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen etkinliğe, Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, genel sekreter yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Serdal Gökayaz, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile gönüllüler katıldı.

"Gönüllülük; önemli bir sosyal sorumluluk anlayışıdır"

Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, gönüllülüğün önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu söyleyerek, "Gönüllülük; bir paylaşım, farkındalık oluşturma, güç birliği oluşturma, sosyal sorumluluk ve empatidir. Gönüllülük anlayışı birçok duygunun, düşüncenin ve birçok kavramın bir araya getirdiği bir anlayış. Gönüllü insanlar çok değerli ve önemli işler yapıyor. Yapılan işi profesyonel yapanlardan; bana göre gönülden ve isteyerek yaptığı için çok daha güzel neticeler alınabiliyor. Bir insan profesyonel yaşamında çalışırken, 'bir insan işi severek, isteyerek, gönülden yapıyorsa o yaptığı işte başarılı olur' deriz. Profesyonel hayatta da gönüllülük işin içerisine katıldığında böyle bir sonuç elde ediliyor" dedi.

"Gönüllülük çatısı altında yapılan işler beni çok mutlu ediyor"

Seçer, göreve gelmeden önce Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin kurulmasının fikir aşamasında gönüllülük olayının başladığını belirterek, "Kadın dairesi kurulmadan gönüllülük esasına dayalı bu çalışmalar başladı. Ardından hukuki zemine oturdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı oluştu ama önce gönüllülük çatısı altında insanlar topluma, başta kadınlara ve çocuklara yönelik önemli çalışmalar yaptılar. Şimdi de gerçekten övgüyle söz ediyorum ve insanlar bana anlattığı zaman da övgüyle anlatıyor, hatta duygusallaşıyor. Yapılan işler, kurulan iletişim, onun ortaya çıkardığı sonuçlar beni bir insan olarak muazzam mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kadın ve çocuk atölyeleri muazzam etki oluşturuyor"

Gönüllülük çatısı altında yapılan projeleri sıralayan Seçer, 'Evimiz Atölye' projesi çerçevesinde birçok gönüllünün çalıştığını ve kendisinin de gönüllülerle sık sık bir araya geldiğini söyledi. Evimiz Atölye'nin birbirinden farklı insanları bir araya getiren bir proje olduğunu belirten Seçer, "Çok farklı sosyo kültürel yapıdaki mahallelerden gelen insanlar var. Çok farklı dünyalardan, çok daha farklı yaşam biçimlerinden kopup geliyor. Bu insanları bütünleştiren, birleştiren gönüllülük esasıyla çalışanların ortaya koyduğu; basit gibi görünen Evimiz Atölye Projesi çerçevesinde onlara vermek istedikleridir" diye konuştu. Gönüllülük esasıyla çalışan kadın ve çocuk atölyelerini de anlatan Seçer, "Orada sağlanan imkanlar, öğretilenler, verilen dersler, kurslar hem çocuklar için hem kadınlar için muazzam bir etki oluşturuyor. Çocuk birey olarak daha donanımlı oluyor, özgüveni artıyor, becerileri ve karakteri ortaya çıkıyor, iletişimi artıyor. Kadın için de böyle. Hele hele kapalı toplumlarda yaptığınız bu hizmet hem Türkiye'nin geleceği, sosyolojisi açısından son derece önemli" şeklinde konuştu.

"Birçok sosyolojik problemi ortadan kaldırmaya yarayan çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz"

Gönüllülerin yaptığı çalışmaların çağdaş bir toplum için önemli olduğuna değinen Seçer, "Dış dünyaya açık toplum, hakkını arayan birey, hukuk devleti, kadının ayakta durması, kadının ayrımcılığa uğramaması, şiddet görmemesi gibi birçok sosyolojik problemi de ortadan kaldırmaya yarayan çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Mersin halkı ve vatandaşlarım adına sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gönüllülük esaslı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Seçer, "Bundan sonra da bu faaliyetlerimizi daha da zenginleştirerek, sizlerin sosyal sorumluluk bilinciyle yaptığı bu çalışmaları daha da artırarak hem sonuç almaya yönelik hem sizlerin yaptığınız işlerden sonuç aldıkça mutlu olacağınız projeleri hayata geçirmek için çabalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Programda Başkan Seçer, Genel Sekreter Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Serdal Gökayaz tarafından gönüllülere çalışmalarından ötürü plaket verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplumdaki dayanışmayı, sosyal sorumluluğu, dirençliliği, empatiyi, farkındalığı ve kalkınmayı artırmak amacıyla hizmet ve dayanışmayı büyüten çalışmalarında gönüllü katılım sağlayan kişilerle iş birliği yapmayı sürdürüyor. Bugüne kadar 721 kişi Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarında gönüllü olarak yer alırken, 3 bin 453 kadın ve çocuk, gönüllü destekli çalışmalardan yararlandı. - MERSİN