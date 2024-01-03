Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hesenli'yi ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla kente gelen Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hesenli ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş milletler olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan'ı her zaman kendimizden ayrı görmediğimiz bir devlet ve millet olarak görüyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte de her iki devlet için daha güzel, ferah, refahı artmış, huzur ve kardeşlik içerisinde günler olur" dedi. Atatürk'ün 'Mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir' sözünü hatırlatan Seçer, "Mümkünse savaşmayalım, huzur ve barış içerisinde olalım. Ama gerektiği noktalarda da Türk halkı topraklarını savunacak dirayette, kararlılıkta ve güçtedir" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in kurtuluşunu beraber kutlamaktan şeref duyuyorum"

Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hesenli ise Mersin'in çok önemli bir şehir olduğuna ve Mersin'de olmaktan mutluluk duyduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin Azerbaycan'a her dönemde destek olduğunu söyleyen Hesenli, " Türkiye'nin bütün insanları bizim yanımızda oldu. Türkiye ile gurur duyuyorum. Burada olmaktan mutluyum. Her yıl Mersin'in kurtuluşunu beraber kutlamaktan, gazilerle beraber olmaktan şeref duyuyorum" diye konuştu. - MERSİN