Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Mut Ot Festivali'nin Açılışına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bu Festival Bir Şeyleri Değiştirecek" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen "Mut Ot Festivali'nin açılışına katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesi'nin iş birliğinde hayata geçirilen festivale çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dernek de katkı sundu. Renkli görüntülere sahne olan festival, Seçer'in öncülüğünde Hükümet Konağı önünde başlayan kortej yürüyüşü ile açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesi'nin iş birliğiyle ilki düzenlenen "Mut Ot Festivali"ne katıldı. Hükümet Konağı önünde başlayan görkemli kortej yürüyüşü ile açılışı yapılan festivalin ilk günü, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP Mut İlçe Başkanı Hayati Bağcalı, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Festivale Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği, Mut Ticaret ve Sanayi Odası, Mut Ziraat Odası, Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Mutlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Mut Doğa Sporları ve Fotoğraf Derneği, Mut Kurtuluş-Çatalharman- Hacıahmetli Kızılova Obruk Peynirleri, Mut Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, Slow Food ve mutili destek sundu.

KARACAOĞLAN ÇINARALTI PARKI VE TAŞHAN'DA, FESTİVAL COŞKUSU

Mut ilçesi Hükümet Konağı önünde sabah saatlerinde başlayan kortej yürüyüşünde yüzlerce vatandaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bando ekibinin çaldığı şarkılar eşliğinde Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'na doğru yürüdü. Başkan Seçer öncülüğündeki korteji, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibi güzel bir oyun gösterisi ile karşıladı. Parkta yapılan açılış konuşmalarının ardından Seçer, park içerisinde kurulan yeryüzü sofrasında vatandaşlarla birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından parkta Mut'a özgü eşsiz ot çeşitlerinin sergilendiği stantları gezen Başkan Seçer, Taşhan'ı da ziyaret etti.

MODACI CEMİL İPEKÇİ'DE FESTİVALDEYDİ

Seçer, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlediği gezisinde eşsiz otlardan doğal kök boya elde eden Ali Kemal Efecan ile tanıştı. Festivalin konuklarından ünlü modacı Cemil İpekçi de Başkan Seçer'in Ali Kemal Efecan'la sohbetine katıldı. Efecan, elde ettiği doğal kök boyaların Mut kültüründe yünde kullanıldığını ve aynı zamanda kıyafetlerde de kullanılabileceğini söyledi.

"BU İLK FESTİVAL ÇOK ÖNEMLİ. BUNUN GELENEKSEL HALE GELMESİ LAZIM"

Başkan Seçer, Mut gibi bereketli bir ilçede festival yapmanın isabetli bir karar olduğunu vurguladı. Mut'ta düzenlenen festivale emek veren herkese teşekkür eden Seçer, "Mut ile ilişkisi olan bütün kurumların, düşünen insanların, eli kalem tutan insanların, Mut'ta yaşıyor olsun olmasın herkesin bu festivalin oluşmasında katkısı var. Bu ilk festival çok önemli. Bunun geleneksel hale gelmesi lazım. Her yıl istikrarlı bir şekilde yapılması lazım. Biz bugün varız, yarın yokuz. Kimseye baki değil, mahkeme kadıya mülk değil. Demokrasi böyle bir şey. Ama kurduğumuz bir sistemin ilelebet sürmesini isteriz. Tıpkı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağı gibi" dedi.

"İHRACAT DAHA İYİ OLACAK, UMUT EDİYORUM GÜZEL BİR SEZON YAŞAYACAĞIZ"

Seçer, önümüzdeki günlerde düzenlenen Kayısı Festivali'nin de Mut için önemine değinerek, "Mut'a her şey yakışıyor. Kayısı Festivali de şehrimiz ve ilçemiz için çok önemli. Önemli bir gelir kaynağı. Her şeyden önce sezonunuz bereketli olsun, hayırlı olsun. Hem kayısı hem erik hem zeytin hasat sezonu başladı. Sırasıyla devam edecek. İnşallah bir yılın emeğinin karşılığını üreticilerimiz alacak. Hava muhalefetinden dolayı ufak tefek zararlar oldu, verime yansıdı. Verim düşük oldu ama fiyatlar daha yüksek olacak. İhracat daha iyi olacak, umut ediyorum güzel bir sezon yaşayacağız" diye konuştu.

Daha iyi bir Türkiye için çalıştıklarını ve geleceği emanet edecekleri gençlere çok önem verdiklerini belirten Seçer, "Onların omuzlarında bu ülke çok daha iyi noktalara gelecek. Türkiye; dünyada geleceğin yükselen yıldızı olacak. Buna canı gönülden inanıyorum. Buna kalben inanıyorum" dedi.

"SADECE MUT, KARAMAN, GÜLNAR; BU BÖLGEDE DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR TARAFINDA YETİŞMEYEN, GÖRÜLMEYEN 750 AYRI ÇEŞİT BİTKİ VAR"

Ot Festivali düşüncesinin çıkış noktasına da değinen Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Mersin, her çeşit ürünün yetişebildiği bir tarım kenti, verimli topraklarımız var. Türkiye, 'bereketli hilal' dediğimiz dünyada ilk tarımın yapıldığı ve bugün insanlığın tüketiminde olan birçok bitkinin yetiştiği bir bölge. Sadece Mut, Karaman, Gülnar; bu bölgede dünyanın başka hiçbir tarafında yetişmeyen, görülmeyen 750 ayrı çeşit bitki var. Bunu biliyor muydunuz? Endemik bitki diyoruz. Türkiye endemik bitkiye sahip ülke olarak dünyanın en zengin ülkesi. Türkiye'de 12 bin ayrı çeşitlilikte bitki var. Kimi üretiliyor, kimi üretilmiyor ama 12 bin çeşit bitki var. Bunun 3 bin tanesi sadece Türkiye toprakları, kadim Anadolu toprakları üzerinde. Bu bir değer. Bu bir servet. Türkiye'nin her noktası bir cennet. Türkiye'nin her bir noktası zenginlik. Türkiye'nin her bir noktası güzel. Onun için bu güzel ülkeye sahip çıkacağız."

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

Gençlerin iyi eğitilmesinin Mersin ve Türkiye'nin geleceğin için önemli olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, eğitim anlamında verdikleri hizmetleri de anlattı. Seçer, "Gençler bizim umudumuz, yarınlarımız. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onlara bir sevgili gibi davranacağız. Bir baba şefkatiyle, bir ana yüreğiyle. Bizler yöneticiyiz, onlara çemkirmeyeceğiz. Onlara haykırmayacağız, onları aşağılamayacağız, onları dinleyeceğiz. Onun için Mustafa Kemal Atatürk çocuklara dünyanın tek ve ilk bayramını hediye etti; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz böyle bir anlayışın devamıyız" dedi.

"BURADA KİMİN NE SİYASİ ANLAYIŞ İÇERİSİNDE OLDUĞU KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Başkan Seçer, güzel bir festival olması dileklerini yineleyerek, "Çok güzel etkinlikler, gösteriler, konserler, söyleşiler olacak. Her şeyden önemlisi insanlar bir arada olacak. Burada kimin ne siyasi anlayış içerisinde olduğu kimseyi ilgilendirmez. Hepimiz kardeşiz. Biz hepinizin belediye başkanıyız" diye konuştu.

Rekabetin sadece seçimlerde olduğunu söyleyen Seçer, "Seçildikten sonra hangi siyasi partiden olursak olalım ortak paydamız. Toplumumuz, halkımız, milletimiz, insanımız. Sizleri çok seviyoruz. Şen kalın, huzurlu olun, geleceğe daha umutlu bakın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

"BU FESTİVALİ SİZLERLE BİRLİKTE YAPMAKTAN SON DERECE MEMNUNUM"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise "Mut'un insanı gerçekten çok güzel. Hoşgörü, sevgi ve tam anlamıyla birbirine saygının en üst düzeyde olduğu bir ilçede Belediye Başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu festivali sizlerle birlikte yapmaktan, beraberlikten son derece memnunum" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Toroslar'da kadim bir kentte böyle bir festivali yapmaktan dolayı, birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İşte güzellik bu. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. El ele, gönül gönüle birçok güzel yarınlarda beraber olalım" diye konuştu.

"GERÇEKTEN BU FESTİVALİ DÜZENLEYENLER ÇOK KUTSAL DA BİR İŞ YAPMIŞ"

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bu tarz etkinliklerin hem Mut'un tanıtımına hem insanların birbiriyle kaynaşmasına çok büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Geçmişte ve günümüzde atalarımız işte bu şifalı, doğal otlardan elde ettikleri yemeklerle aslında aile geçimine, aile mutfağına katkı yapıyorlardı. Bu geleneğin devam ettirilmesine bu festivalin yapacağı kapıyı görüyoruz, biliyoruz. Gerçekten bu festivali düzenleyenler çok kutsal da bir iş yapmış" dedi.

"TEMİZ, ADİL BİR GIDA İÇİN, BİYO ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAK, MUT'U TANITMAK İÇİN BURADAYIZ"

Korteje katılan Tuğba Aydın, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Temiz, adil bir gıda için, buranın biyo çeşitliliğini artırmak, Mut'u tanıtmak için buradayız. Hep beraberiz. Hem Mut'u Türkiye'ye tanıtmak, azalmış olan türlerimizi daha da tanıtmak, artırmak için çabalıyoruz" dedi.

Bir diğer katılımcı İlknur Özcan da "Gün yüzüne çıkmamış otları hatta unutulan otları gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu da kültürümüzün bir parçası olduğu için kültürümüz çeşitleniyor aynı zamanda. Çok mutluyuz" diye konuştu.