Menemen fay zonuna ait sevindirici rapor

Menemen Belediyesi, muhtemel bir deprem riskine karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenlerle birlikte Menemen ve çevresini etki sahasına alan Menemen fay zonunu inceledi. Sonuç raporu hakkında bilgi veren Başkan Vekili Aydın Pehlivan, açılan hendeklerden elde edilen verilere göre, sahanın bulunduğu alanda son dönemlerde meydana gelen depremler sırasında, herhangi bir yüzey deformasyonu meydana gelmediği gibi herhangi bir yüzey kırığı da oluşmadığını ifade etti.

Menemen Belediyesi, kenti ve kent sakinlerini muhtemel bir deprem riskine karşı hazırlamak ve hazırlanmak için, bir yıl önce Menemen ve çevresini etki sahasına alan imar planlarını esas alarak başlattığı mikro bölgeleme, fay inceleme ve etüt çalışmalarını bitirdi.

Bu çerçevesinde; 14-15-16 Nisan 2022 tarihleri arasında Çukurköy, İğnedere, Görece, Hasanlar, Belen, Doğa, Haykıran, Hatundere, Yanıkköy Mahallelerinin litolojik özelliklerinin tespiti ve yapısal jeoloji açısından değerlendirilerek aktif fayların belirlenmesine ilişkin arazi ve hendek çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar, belediye personeli Jeoloji Yüksek Mühendisi Anıl Alkan'ın koordinatörlüğünde; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Murat Şentürk ve yüklenici firma mühendisleri tarafından yürütüldü. Hayata geçirilen çalışmalar doğrultusunda ilgili değerlendirmeler yapılmış ve sonuç raporu oluşturuldu.

"Herhangi bir yüzey kırığı da oluşmamıştır"

Sonuç raporu hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Doğal afetlerin ne zaman olabileceğini önceden bilemeyebiliriz; ancak bir erken tanı ışığında hazırlıklarımızı yapıp önlemlerimizi alabiliriz. Bu noktada bir yıl önce başlattığımız çalışmayla fay hatlarının varlığı ile bu faylardan birinin muhtemel bir hareketiyle kentimize verebileceği can ve mal kaybı seviyesini tespit ettik. Açılan hendeklerden elde edilen verilere göre, sahanın bulunduğu alanda, son dönemlerde meydana gelen depremler sırasında, herhangi bir yüzey deformasyonu meydana gelmediği gibi, herhangi bir yüzey kırığı da oluşmamıştır" dedi.

Sahaların bulunduğu alan ve yakın çevredeki yüzeysel gözlemlerde, herhangi bir yüzey faylanma verisine rastlanılmadığını ifade eden Pehlivan, "Aktif faylanmayı işaret eden hiçbir belirgin jeolojik yapının da gözlenmemiş olması, yörede son dönemlerde meydana gelen depremler sırasında herhangi bir yüzey deformasyonu ya da herhangi bir yüzey kırığının oluşmaması gibi veriler dikkate alındığında; Menemen ilçesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahalle ve köylerde (Turgutlar, Bozalan, Telekler, Çukurköy, İğnedere, Görece, Süleymanlı, Bağcılar, Alaniçi, Çaltı, Karaorman, Ayvacık, Göktepe, Değirmendere, Hasanlar, Haykıran, Belen, Doğa, Yanık, Hatundere, Emiralem) uzanım gösteren Menemen fay zonuna ait segment bileşenleri üzerinde yerleşime uygunluk açısından, herhangi bir yüzey faylanma tehlike zonunun (Fay Tampon Bölge) oluşturulmasına gereksinim duyulmamıştır" ifadesini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel