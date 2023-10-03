Menemen'e yatırım yağmuru

İzmir'in Menemen Belediyesi'nin, Cumhuriyetin 100. yılında ilçe genelinde yürüttüğü proje ve yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "İlçemize değer katacak yatırımlarla Menemen'i geleceğe hazırlarken, hem istihdama hem de İzmir ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Çünkü Menemenliler her şeyin en iyisine layık" dedi.

Menemenlilerin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için Menemen Belediyesi tarafından yürütülen proje ve çalışmalar, ilçeyi adeta dev bir şantiye alanına dönüştürdü. 2023'ün Menemen Belediyesi için yatırım yılı olduğuna dikkat çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Borç batağında almış olduğumuz belediyeyi, bugün hamdolsun ki işçisine, esnafına, devletine bir kuruş borcu olmayan bir belediyeye çevirdik. Hizmet ve eser siyasetimiz yönünde Menemen'e hak ettiğini verebilmek, ilçemize layık olduğu hizmeti sunabilmek için kolları sıvadık. Güzel ilçemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında adeta altın çağını yaşıyor. Altyapıdan eğitime, sağlıktan kültür sanata, spordan üstyapı çalışmalarına kadar birçok alanda hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Hizmetlerimizi gelecek nesilleri düşünerek gerçekleştiriyor, ilçemizi yıldız gibi parlatıyoruz" dedi.

Menemen'de tarihi yol çalışması

Güvenli ve konforlu yolların, bir toplumun gelişimi ve refahı için temel altyapı unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "500 bin metre kare sıcak asfalt, 500 bin metrekare parke ve bordür taşı alım ihalemiz sonucu, Menemen tarihimizin en büyük yol düzenleme çalışmasına başladık. Sıcak asfalt, bordür ve parke taşı döşeme çalışmamızı, park ve peyzaj düzenlemelerimizle birleştirip, kıymetli hemşehrilerimin daha yaşanabilir, daha modern yerleşim alanlarına kavuşmasına vesile olacağız. Çünkü Menemen ve Menemenliler her şeyin en iyisine layık" diye konuştu.

Ege'nin en büyük iki kütüphanesi yapılıyor

Projelerinden aslan payını gençlere ayırdıklarını ifade eden Başkan Vekili Pehlivan, "Bunlardan ilkini Ulukent'e kazandırıyoruz. 8 bin 500 metrekare üzerine temelini attığımız kütüphanemiz, Ege Bölgemizin en büyük, en donanımla kütüphanesi olacak. Enerjisini güneş panellerinden karşılayacak kütüphanemizin içinde; grup çalışma odaları, matematik ve seramik atölyeleri, cep sineması, konferans, fuaye ve sergi salonları ile oyun salonları bulunacak. Diğer kütüphanemizin de temelini Esatpaşa Mahallemizde geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle attık. 5 bin 500 metrekarelik alanda kent merkezimizde yükselecek kütüphanemiz, gençlerimizin geleceğini şekillendirecek, yetişkinlerimizin bilgiye erişimini sağlayacak ve yaşlılarımız için de bir buluşma noktası olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en büyük çocuk köyü geliyor

Ulukent'te hayata geçirecekleri Çocuk Köyü Projesi'nde de inşaatın başladığını ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti: "Türkiye'nin en büyük Çocuk Köyü'nü Menemenimize, İzmirimize kazandırıyoruz. Cazibe merkezi olacak Çocuk Köyümüzde macera parkuru, dev salıncak, 4'lü trambolin, eğlence donatıları, müzik ve moda atölyeleri, bilim evi, masal evi, matematik evi, uçak ve trafik eğitim alanları gibi birçok istasyon yer alacak. Çocuk Köyümüz, çocukların, gençlerin ve ailelerinin en uğrak yeri olacak."

Asarlık Gençlik Merkezi yükseliyor

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın Asarlık'a kazandıracağı Asarlık Gençlik Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 15 bin 200 metrekare üzerine inşa edilen Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Vekili Pehlivan, "İlk etapta Gençlik Merkezi binasını bitirdik. Akabinde de inşa ettiğimiz halı sahamızı gençlerimizin kullanımına açtık. Bu projemiz çerçevesinde ilçemize kazandıracağımız açık ve kapalı havuzumuzu Asarlık'ta inşa ediyoruz. 'İlçemizde yüzme bilmeyen kalmayacak' sloganıyla kazandıracağımız havuzlarımızın inşası devam ediyor. Yine tesis içindeki aile hekimliğimizin temelini de attık. Ardından da ihale aşamasına taşıdığımız trafik eğitim parkurumuzu tamamlayacağız. Kısa sürede bitireceğimiz Gençlik Merkezimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın büyük bir mutlulukla kullanacağı bir tesis olacak" dedi.

Kent merkezine belediye eli değecek

Menemen Belediyesi'nin başladığı sokak sağlıklaştırma projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje çerçevesinde Menemen Merkez, Pazarbaşı, Camikebir ve Gaybi mahalleriyle, Soğan Pazarı, İpek Pazarı, Mehmet Paşa Geçidi sokaklarıyla, Ağırdır Mahallesi'nde yer alan Kesik Göğüs Sokak'ta düzenleme ve kentsel tasarım uygulama yapım işlerine başladı. Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen çalışmalarda, sokak ve caddelerdeki binaların dış cepheleri tarihi dokuya uygun restore edilecek. Altyapı çalışmaları sonrası, yollara Arnavut kaldırımı döşenerek, aydınlatmalar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte geleneksel çarşı kültürü canlandırılacak.

Tarihi İpek Yolu'nun son konaklama yeri olan tarihi çarşı ve Taşhan'ın da içinde bulunduğu kent merkezindeki çalışmaların Menemen'in tüm güzelliğini açığa çıkartacağını kaydeden Başkan Vekili Pehlivan, "Amacımız, Menemenimizin tarihi güzelliklerini farklı ve dikkat çekici projelerle aslına da uygun bir biçimde yenilemek ve ön plana çıkarmak" diye konuştu.

Menemen ışıl ışıl parladı

Menemen tarihinin en büyük yol yenileme çalışmalarına devam eden Menemen Belediyesi, ilçe merkezindeki dokunuşlarıyla da fark oluşturuyor. Merkezde yoğun olarak kullanılan 505 metre uzunluğundaki Lise Yolu'nu ve 140 metre uzunluğundaki Sevgi Yolu'nu gerek yer döşemeleriyle gerekse ışıklandırmalarıyla yepyeni görünüme kavuşturan Menemen Belediyesi, Çanakkale Asfaltı ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda yaptığı ışıklandırma ve peyzaj çalışmasıyla da ilçeyi ışıl ışıl parlattı. - İZMİR