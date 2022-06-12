Menderes'e Almanya'dan Kardeş - Haberler

İzmir'in Menderes Belediyesi ile Almanya'nın Troisdorf belediyesi, "kardeş belediye" protokolü imzaladı. İki belediye arasında kültürel, ekonomik ve sanatsal işbirliğini amaçlayan protokolün imzasında konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Üreteceğimiz ortak projelerle Menderes'imizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için bu kardeşlik uzun yıllar devam edecek" dedi.

Menderes Belediyesi'nde düzenlenen "kardeş belediye" protokol imzasına Troisdorf Belediye Başkanı Alexander Biber'in yanı sıra Almanya Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter da katıldı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar önce misafirlerine ilçeyi gezdirdi ardından makamda imzalar atıldı.

Protokolle kardeşlik ilişkilerinin artarak devam edeceğini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İmzaladığımız protokoller doğrultusunda iki belediye arasında başta kültür olmak üzere; ekonomik, siyasi ve sanatsal birçok farklı alanda ilişkilerimiz güçlenmiş olacak" dedi.

Troisdorf'daki Köln Caddesi'nde bir meydana "Menderes Meydanı" adı verilmesinden dolayı Başkan Biber'a teşekkür eden Kayalar, "Bu kardeşliğin pekişmesi amacıyla bizler de Menderes Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte belediye meclisimizden alacağımız kararla Özdere'de bir caddeye Troisdorf'un adını vereceğiz. Böylece Menderes ve Troisdorf adı Türkiye'de ve Almanya'da geniş kitlelere ulaşmış olacak" diye konuştu.

Almanya Başkonsolosu Dr. DetlevWolter ise "Hem kardeşliği pekiştirip hem de her iki belediyenin kardeş şehirlerin isimlerini kentlerine verecek olmasından dolayı Alman hükümeti olarak Menderes'i kutluyorum. Bilindiği gibi 60 yıl önce Türk vatandaşları Almanya'ya gelerek ilişkilerimiz başladı. Sizler de bu 60 yıl önce başlayan ilişkileri pekiştirmiş oluyorsunuz ve bunun verimli olacağını düşünüyorum. Kardeş Menderes, Kardeş Troisdorf çok yaşa!" dedi.

Troisdorf Belediye Başkanı Alexander Biber ise Menderes'te bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Davetlerinden dolayı Başkan Kayalar'a teşekkür ediyorum. Arzu ediyorum ki, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler imzaladığımız kardeşlik protokolünün ardından daha çok pekişecek. İki belediye olarak gerçekleştireceğimiz resmi temaslar bu ilişkilerin gelişmesine ciddi katkıda bulunacak. Troisdorf'da bir meydana Menderes adının vermemiz ilçenin tanıtımına katkı sağlayacak. Ümit ediyorum ki bu yaşanan güzel gelişmeler kardeşliğimizin başlangıcıdır ve bundan sonra daha verimli olacaktır. Kardeşliğin gelişmesi için katkıda bulunmaya devam edeceğim."

Etkinlik, Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun zeybek gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

ANKA / Yerel