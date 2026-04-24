Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 'Okullarda gerekirse tuşlu telefonlara dönüş olabilir'

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kilis'te yaptığı açıklamada okullarda cep telefonu kullanımının sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Gerekirse tuşlu telefona dönülmeli" dedi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayların toplumda derin üzüntüye neden olduğunu belirten Yalçın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı diledi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Yaşananların bir "kırılma anı" olduğunu ifade eden Yalçın, bu tür olayların daha önce yurt dışında görüldüğünü ancak Türkiye'de yaşanmasının herkesi derinden etkilediğini söyledi.

"Amacımız dikkatleri bu noktaya çekmekti"

Eğitimciler olarak sürece dikkat çekmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, "Amacımız dikkatleri bu noktaya çekmekti. Okullarımızı bayraklarla ve dualarla açarak eğitim kurumlarını şiddete ve teröre teslim etmeyeceğimizi ortaya koyduk" dedi.

"Rehber öğretmen sayısı artırılmalı"

Okullarda güvenlik konusuna dikkat çeken Yalçın, değişen toplum yapısına işaret ederek rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, "Rehber öğretmen sayısı artırılmalı, rehber öğretmensiz okul kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Dijital cihaz kullanımına da değinen Yalçın, öğrencilerin okul ortamında cep telefonu kullanımının sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Gerekirse tuşlu telefonlara dönüş olabilir" dedi.

Eğitimin yalnızca öğretmenlerin değil toplumun tamamının sorumluluğunda olduğunu belirten Yalçın, ailelere de önemli görevler düştüğünü kaydederek, "Eğitim konusu toplumun ortak meselesidir. Herkesin bu konuda hassas olması gerekiyor" diye konuştu.

Programa, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Zekeriya Akman, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz ile diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı