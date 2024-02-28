Üye Girişi
Haberler

Memur Sen Antalya Temsilcisi: 28 Şubat bir mühendislik projesiydi

Güncelleme:

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat'ın bir mühendislik projesi olduğunu belirtti ve darbenin toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi ve hayatın tüm alanlarını etkilemeyi amaçladığını söyledi.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat 1997'de Türkiye'yi sarsan "postmodern darbe"nin 27. yıl dönümünde yaptığı açıklamada; bütün darbeler gibi 28 Şubat'ın da bir "mühendislik projesi" olduğunu belirtti. Miran; toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, kısacası hayatın tüm alanlarını dizayn etmenin amaçlandığını hatırlattı.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat "postmodern darbe"sinin yıl dönümünde düşüncelerini paylaştı. Miran, "Bir askeri vesayet kurumu olan Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997'de aldığı muhtıra niteliğindeki kararları Refah-Yol hükümetine imzalaması ve uygulaması için dayattı. Millet iradesine balans ayarı yapma gayreti olan 28 Şubat darbesi, özünde millete, milletin değerlerine ve milletin iradesine yönelmiş bir darbedir. Bütün darbeler gibi 28 Şubat da bir mühendislik projesidir ve toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, kısacası hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçlamıştır" dedi.

"11 bin öğretmen istifa ettirildi"

28 Şubat sürecinde dini aidiyetin ve başörtüsünün bir tasfiye aracı olarak kullanıldığını söyleyen Başkan Miran, "'Laiklik düşmanı' olarak etiketlenen muhafazakar kesim fişleme, disiplin cezaları ve görevden uzaklaştırmalarla itibarsızlaştırılarak memuriyet, yönetim kademeleri ve iktidar alanından tasfiye edilmiştir. Yine bu süreçte, dindar ve eğitimde başarılı olanların kariyer yollarının kapatılması için imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerine yönelik kararlar alınarak 'havuzun kurutulması' hedeflenmiştir. Nitekim rakamlar da bunu göstermektedir: 1997-2001 arasında yaklaşık 11 bin öğretmen istifa etmek zorunda kalmış, 3 bin 527 öğretmenin de görevine son verilmiştir. Bu aynı zamanda, o dönemin öğretmen açığının yüzde 11'lik kısmına denk gelmektedir. Bu dönemde muayyen sebeplerle: 33 bin 271 öğretmen disiplin soruşturması geçirmiş; 11 bin 890'ı disiplin cezası almış, 4 bin 625 Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli fişlenmiştir. Dönemin MİT'i de: 2 bin 639 kamu personeli, 418 öğretim üyesi ve 949 öğretmeni 'irticayla ilişkili' şeklinde etiketlemiştir" dedi.

Mağduriyetlerin bir kısmı sürüyor

Sendika olarak hak ve özgürlük eksenli mücadele platformlarının kuruluşlarına öncülük ettiklerinin altını çizen Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat'ın gadrine uğramış kim varsa hep yanında olduklarını söyledi. 28 Şubat'ın yol açtığı mağduriyetleri gidermek amacıyla yapılan önemli çalışmalara rağmen mağduriyetlerin bir kısmının sürdüğünü vurgulayan Miran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişe dönük mali hakların tazmini açıkta geçen sürelerdeki sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi ve yeniden atamaya imkan sağlayacak bir kanuni düzenleme yerine öncelikle mağduriyetin tespiti arkasından ilgili tazmin/telafi/hak iadesi kararı alacak bir komisyon/kurul teşekkülü ve kararlarına imkan tanıyacak, takdir hakkı ekseninde ilerleyecek OHAL Komisyonu örneğindeki gibi bir hukuki düzenleme daha sağlıklı ve mümkün görünmektedir. Bu tür bir komisyon gerçek 28 Şubat mağdurları ile 28 Şubat süreciyle ilgili olmayan başka idari işlemler/tasarruflar arasında hakkaniyetli bir ayrım yapabilecektir. Adaletin tesisi ve kamu vicdanının rahatlatılması; o süreçte zarar gören herkesin maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesinin yanı sıra, 28 Şubat zulmünü üreten ve buna ortak olan herkesin cezalandırılmasıyla mümkündür. Buna ilişkin mücadelemiz sürecek." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim Bir Sen Memur Sen 28 Şubat Antalya Eyüp Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş kimdir? Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir? Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title