Mekke'de Hacılara Özel Sağlık ve Yemek Hizmetleri Sunuluyor

Türkiye'den hac görevini yerine getirmek için mübarek belde Mekke'ye gelen 85 bin hacı adayına, özel yemek ve sağlık hizmeti veriliyor. Türkiye'den gelen özel diyetisyenler kontrolünde, Türk aşçılar yemek hazırlanıyor, kendi cihazlarımızla kurulan hastane ve otel polikliniklerinde günde 5 bin hastaya muayene hizmeti sunuluyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat yolu üzerindeki Türk Hastanesini ziyaret edip, tedavi görenlere tek tek çiçek vererek hatırını sordu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın'dan hastaların durumları ve hizmetler hakkında bilgi alan Ali Erbaş, "Otellerde kurulan polikliniklerle hacılarımızın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Uzman doktorlarımızda Mekke'de kurduğumuz geniş kapsamlı 110 yataklı hastanemizde hacılarımıza 20 branşta sağlık hizmeti veriyoruz. Türkiye'deki e nabız uygulamasına buradaki sağlık hizmetini de entegre ettik. Ülkemizde yapılan bütün tetkikleri buradaki uzmanlarımız görebiliyorlar. Kısa sürede muayeneleri yapıp, yataklı tedavi olacaklara da, ibadetlerinden geri kalmamaları için özel bir ihtimam gösterip kısa sürede taburcu olmalarını sağlıyoruz. Daha ileri derecedeki ağır hastalarımızda Suudi Arabistan ile anlaşmalı olarak Nur Hastanesine sevk ediliyorlar" dedi.

Tedavi sonrasında, otomasyon sistemi üzerinden yazılan ilaçlar, hastane ve polikliniklerde hacı adaylarına ücretsiz olarak veriliyor. Acil servisinde tam teşekküllü müdahale için bütün cihazlar yer alan 3 ünite bulunuyor. Ambulanslarda 10 noktadan hasta sevki sağlıyor.

Ayniyat Merkezi'ni de ziyaret eden Ali Erbaş, otobüs servislerini deruhte eden otellerdeki personel ile mobil telsiz sistemi üzerinden konuşarak bilgi aldı. Her gün hacılarımız için oteller önünden düzenli otobüs seferleri yapılıyor. Çölyak hastası 28 hacı adayı içinde özel menü hazırlanarak, isme özel olarak otellerine gönderiliyor. Bu arada yemekler Türk aşçıları tarafından diyetisyenlerin reçetesine göre pişirilip günde 2 öğün otellerde servis ediliyor. Mekke'de her gün 50 bin hacı için büyük kazanlarla Türk ağız tadına uygun yemekler çıkartılıyor.

Bu arada haccın en önemli farzı olan Arafat vakfesi için, hastanede tedavi gören yatılı hastalar da, yine özel ambulanslar ile doktor nezaretinde Arafat'a çıkartılacaklar. Ayrıca bu yıl 50 derece sıcaklık ve güneş çarpma ihtimali olan Arefe günü, hacı adaylarına Arafat'ta da sağlık hizmeti verilecek. Bu sene farklı olarak bütün hacılara şemsiye dağıtılması, mobil hat verilmesi kararlaştırıldı. - MEKKE