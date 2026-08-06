Kaan-19 Deniz Kaplumbağası Sağlığına Kavuştu, Doğal Yaşamına Döndü

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Koyu'nda yaklaşık 1 yıl önce yaralı halde bulunan Kaan-19 isimli deniz kaplumbağası, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz aylarında kullandığı Devlet Konukevi'nin yer aldığı Okluk Koyu'nda yaralı bulunan ve bölgede görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait "Kaan-19" isimli geminin adı verilen kaplumbağanın tedavisi yapıldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) uzmanlarının yürüttüğü tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından sağlığına kavuşan Kaan-19'un son kontrollerinde denize dönmesine engel sağlık sorunu bulunmadığı belirlendi. Deniz kaplumbağası, ekipler tarafından yeniden mavi sularla buluşturuldu.

Öte yandan, 2025 yılı üreme sezonunda arazi ekipleri tarafından kumsalda yengeç yuvalarına sıkışarak yaralanan yavru deniz kaplumbağaları ile gece çalışmalarında güçsüz düştüğü ve denize ulaşamadığı tespit edilen yavruların da tedavi süreçleri tamamlandı.

Rehabilitasyonun ardından sağlıklarına kavuşan yavru deniz kaplumbağaları da ekiplerin gözetiminde doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Kaan

Kaynak: ANKA