Haberler

Kaan-19 Deniz Kaplumbağası Sağlığına Kavuştu, Doğal Yaşamına Döndü

Kaan-19 Deniz Kaplumbağası Sağlığına Kavuştu, Doğal Yaşamına Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Koyu'nda yaklaşık 1 yıl önce yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan Kaan-19 isimli deniz kaplumbağası, DEKAMER uzmanlarının rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden denize bırakıldı. Ayrıca, 2025 üreme sezonunda yaralanan yavru deniz kaplumbağalarının da tedavileri tamamlanarak doğal yaşam alanlarına kavuşturulduğu bildirildi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Koyu'nda yaklaşık 1 yıl önce yaralı halde bulunan Kaan-19 isimli deniz kaplumbağası, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz aylarında kullandığı Devlet Konukevi'nin yer aldığı Okluk Koyu'nda yaralı bulunan ve bölgede görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait "Kaan-19" isimli geminin adı verilen kaplumbağanın tedavisi yapıldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) uzmanlarının yürüttüğü tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından sağlığına kavuşan Kaan-19'un son kontrollerinde denize dönmesine engel sağlık sorunu bulunmadığı belirlendi. Deniz kaplumbağası, ekipler tarafından yeniden mavi sularla buluşturuldu.

Öte yandan, 2025 yılı üreme sezonunda arazi ekipleri tarafından kumsalda yengeç yuvalarına sıkışarak yaralanan yavru deniz kaplumbağaları ile gece çalışmalarında güçsüz düştüğü ve denize ulaşamadığı tespit edilen yavruların da tedavi süreçleri tamamlandı.

Rehabilitasyonun ardından sağlıklarına kavuşan yavru deniz kaplumbağaları da ekiplerin gözetiminde doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Kaan

Kaynak: ANKA
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı

Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi ittifak! Güvenlik kaynakları doğruladı
Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon! 15 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Altında ocak ayından bu yana bir ilk! Gözler bugün açıklanacak veride

Altında ocak ayından bu yana bir ilk gerçekleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Bir 'tık' her şeyi değiştirebilir

Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar
Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde kriz büyüyor! Babaya zina suçlaması

Ünlü oyuncunun ailesinde kriz büyüyor! Babaya ağır suçlama
Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz

Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Valilik önündeki sahipsiz valizler paniğe neden oldu! Gerçek valizi açınca anlaşıldı

Valilik önündeki valizler paniğe neden oldu! Bakın içinden ne çıktı
İstanbul'da yürek burkan manzara! Onlarcası telef oldu

İstanbul'da yürek burkan manzara
TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı