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Marmaris'te Motosiklet Minibüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Marmaris'te Motosiklet Minibüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki motosiklet, park halindeki minibüse çarptı. Motosiklet sürücüsü B.Z. olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki 112 istasyonu stajyeri E.Ü. ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı, soruşturma başlatıldı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki motosikletin park halindeki minibüse çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan 112 istasyonunda stajyer E.Ü. ağır yaralandı.

Kaza, Marmaris-İçmeler yolu Labranda Otel önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Z. yönetimindeki motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.Z. olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve 112 istasyonunda stajyer olduğu öğrenilen E.Ü. ise ağır yaralandı. E.Ü., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Marmaris-İçmeler yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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