Marmaris'te 19 Mayıs Kutlaması - Haberler

Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kutlamalar, fener alayı ve kortej yürüyüşünün ardından Blue Note konseriyle gece geç saatlere kadar sürdü.

Marmaris Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla unutulmayacak bir etkinlik organize etti. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği tarih olan 19 Mayıs, yoğun bir katılım ve büyük bir coşku ile kutlandı. Öğle saatlerinde İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı girişine konuşlandırılan mozaik Atatürk Anıtı'nın açılışının ardından kutlamalar akşam da fener alayı ve kortej yürüyüşüyle devam etti. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki Blue Note konseriyle coşku arttı.

FENER ALAYI VE KONSER

Saat 21.00'da başlayan fener alayına yüzlerce vatandaş katıldı. Belediye'nin bayrak ve meşale dağıttığı yürüyüşte Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı, Başkan yardımcıları Ali Zağlı, Hakan Köksal ve Burak Demirtaş, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı da katıldı.

Ketenci Otel önünde başlayan yürüyüş marşlar ve alkışlarla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar devam etti. 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldığı fener alayına bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve camlardan alkışlarla eşlik ederken yerli turistler de yürüyüşe katıldı. Yaklaşık 45 dakika süren yürüyüş sonrasında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Blue Note grubunun konseriyle bayram coşkusu doruğa çıktı. Sevilen şarkıları seslendiren ekibe vatandaşlar eşlik etti.

"103 YIL ÖNCE ATAMIZIN SAMSUN'DA YAKTIĞI MEŞALE BUGÜN MARMARİS'TE HALA HEP BİRLİKTE TAŞIMAKTAYIZ"

Kürsüye çıkan Belediye Başkanvekili Hasan Yaylalı ise vatandaşların bayramını kutlayarak, "Cumhuriyet'in kalesi Marmaris'in güzel insanları, hepinizin bayramını kutluyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. 103 yıl önce Atamızın Samsun'da yaktığı meşale bugün Marmaris'te hala hep birlikte taşımaktayız. Marmaris halkı, Marmaris Belediyesi ve gençler olarak bu meşaleyi sonsuza kadar taşıyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diyerek grup üyelerine teşekkür çiçeği takdim etti.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.