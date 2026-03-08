Marmaris'in tek kadın ambulans sürücüsü Fatma Nur Uçar: 'Önceliğimiz hayat kurtarmak'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan ambulans ekiplerinden birinde hem sürücü hem de paramedik olarak görev yapan Fatma Nur Uçar, 26 yıldır sürdürdüğü mesleğinde önceliğin cinsiyet değil insan hayatı olduğunu vurguladı. Marmaris'in tek kadın ambulans sürücüsü olan Uçar, "Mesleğimizin asıl amacı hayat kurtarmak" dedi.

Paramedik olarak uzun yıllardır görev yapan ve aynı zamanda Marmaris'in tek kadın ambulans sürücüsü olan iki çocuk annesi Fatma Nur Uçar, mesleğin en büyük amacının hayat kurtarmak olduğunu belirtti. Uçar, "Marmaris'te tek kadın ambulans sürücüsü paramediğim. Mesleğimizin asıl amacı hayat kurtarmak. Hayat tehlikesi olan, bize ihtiyacı olan insanlara bir an önce ulaşmak için çalışıyoruz. Olay yerinde arka kabinde sağlık personeli olarak hastaya müdahale ediyoruz. Aynı zamanda ambulans kullanarak mesleğimize bir artı daha katmış oluyoruz. Bu gerçekten çok güzel, gurur verici ve onur verici bir duygu. Bir kadın olarak ilk başladığımız zamanlarda vatandaşlardan bazı tepkiler aldık. Ancak zamanla insanlar bu işi yapabildiğimizi gördü ve bizi kabul ettiler. O zamandan sonra işimiz daha da kolaylaştı" şeklinde konuştu.

"Kadından ambulans sürücüsü mü olur?"

Mesleğe ilk başladığı dönemlerde bazı ön yargılarla karşılaştığını anlatan Uçar, "İlk atandığım bölgede 'kadından ambulans sürücüsü mü olur' diyerek hastasını ambulansa bindirmek istemeyen insanlar oldu. Zamanla gördüler ki biz bu işi yapabiliyoruz ve onlar için oradayız. Daha sonra bize güvenerek hastalarını ambulansa teslim etmeye başladılar" diyerek yaşadığı deneyimleri paylaştı.

"En ağır vakalar genellikle trafik kazaları oluyor"

Çeyrek asrı aşan süredir zor durumda kalan insanlara ilk müdahaleyi yapan Uçar Marmaris'te özellikle yaz aylarında artan motosiklet kazalarına dikkat çekerek, "En ağır vakalar genellikle trafik kazaları oluyor. Marmaris bölgesinde özellikle yaz aylarında motor kazaları çok artıyor. Bu kazalarda en önemli konu kask kullanımı. Kask takan kişilerin ağır yaralanma oranı daha düşük oluyor. Ancak kask takmayan kişilerde kafa travması ve ciddi yaralanmalar daha sık görülüyor. Bu yüzden motor kullanan herkesin mutlaka kask takmasını ve araç ile seyahat ediyorlarsa da emniyet kemerlerini takmalarını öneriyoruz" diyerek kask ve emniyet kemerinin önemine değindi.

"Çok sevdiğim arkadaşımın vakasına gittim"

Mesleğin zaman zaman duygusal açıdan da zorlayıcı olduğunu ifade eden Uçar, unutamadığı bir vakayı anlatarak, "Hiç unutamadığım vakalardan bir tanesi yaklaşık 10 yıl önce yaşandı. Bize 'spor yaralanması, düşme' şeklinde bir vaka verildi. Olay yerine gittiğimizde yerde yatan kişinin çok yakın bir arkadaşım olduğunu gördüm. Kalp krizi geçirmişti. Tüm müdahaleleri yaptık ancak yapılan hiçbir müdahaleye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti. Çok sevdiğim arkadaşımın vakasına gitmek benim için gerçekten çok zor bir vakaydı" diyerek mesleğin duygusal yönüne değindi.

Olay yerine gittiklerinde sadece hastaya değil hasta yakınlarına da destek olmak zorunda kaldıklarını belirten Uçar, "Ailelerin o andaki durumları bizi de duygusal olarak çok etkiliyor. Özellikle genç hastalarda, gençlerin karıştığı trafik kazalarında veya çocuk vakalarında bunu daha yoğun yaşıyoruz. Hasta yakınları panik halinde bizden yardım istiyorlar. Biz de öncelikle onları sakinleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü onların sakinleşmesi hem bizim işimizi kolaylaştırıyor hem de hastaya daha sağlıklı müdahale edebilmemizi sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Kadın olmak bu işi yapamayacağımız anlamına gelmiyor"

Mesleğini büyük bir tutkuyla yaptığını belirten Uçar, kadınların acil sağlık hizmetlerinde her alanda görev yapabileceğini vurgulayarak, "Kadın olmak bu işi yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Tam tersine biz bu işi severek ve özveriyle yapıyoruz. Marmaris'te ben tek olabilirim ama Türkiye genelinde birçok kadın bu görevi başarıyla yapıyor. Ayrıca motorize ekiplerimiz var, motor kullanabiliyoruz, ATV kullanabiliyoruz. Kadın sağlık personelleri sadece ambulansın arka kabininde görev yapmak zorunda değil" diyerek kadınların her alanda görev alabileceğini vurguladı.

"İlk yapılması gereken şey 112'yi aramak"

Vakaya çıkış sürecini anlatan Uçar ihbar gelir gelmez en hızlı şekilde olay yerine gittiklerini belirtip, ilk yardım konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uçar, "Bir insanın başka bir insana doğru şekilde yardımcı olabilmesi için öncelikle ilk yardım eğitimi almış olması gerekiyor. Eğer böyle bir eğitim yoksa yapılması gereken ilk şey olay yerinin güvenliğini sağlamak ve hemen 112'yi aramaktır" diyerek ilk yardımın önemine de dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı