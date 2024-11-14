Mari Saatçi, Deprem Sonrası Yeniden İşine Döndü

Hatay'ın tescilli lezzeti beyaz bal kabağıyla 31 yıldır tatlı yaparak para kazanan Mari Saatçi, 21 metre prefabrik iş yerinde yeniden lezzeti damakta tat bırakan tatlılarını yapmaya başladı. Depremde evi ve iş yeri yıkılan Saatçi, beraber çalıştığı afetzede 2 kadına da yeniden umut oldu.

Gastronomi şehri Hatay'ın tescilli lezzeti olan beyaz bal kabağı, kendine özel pişirimi ve tarifiyle lezzetiyle damak çatlatıyor. Antakya ilçesinde yaşayan ve 31 yıldır bal kabağı tatlısı yaparak para kazanan 66 yaşındaki Mari Saatçi'nin iş yeri ve evi depremde yıkıldı. Bölge halkı tarafından 'Mari teyze' olarak bilinen Saatçi, asrın felaketinin ardından pes etmeyerek ilerleyen yaşına rağmen yaptığı bal kabağı tatlısını müşterileriyle yeniden buluşturdu. Hatay Valiliği tarafından Defne ilçesi Atatürk Alışveriş Merkezi prefabrik çarşısındaki 21 metrekare iş yerinde yeniden hayata tutunan Saatçi, 2 afetzede kadına da yeniden iş vermeye başladı. Azmi ve başarısıyla takdir toplayan namı değer Mari teyze, kendisiyle beraber 2 kadına da umut oldu.

"2 ay kadar sonra evimize ve iş yerimize gittiğimizde hırsızlar her şeyimizi çalmıştı"

Depremin ardından evinin ve iş yerinin hırsızlar tarafından talan edildiğini belirten Mari Saatçi, "1958 doğumluyum, 31 yıldır bu işi yapıyorum. Eski Antakya'da iş yerim vardı ve basit usulle bu işi yıllarca yaptım. Yanımda 4 - 5 kadına iş vermiştim. Yani herkes benle birlikte bir şeyler yapıp para kazanıyordu. Deprem oldu ve iş yerime uzun süre gidemedim. 2 ay kadar sonra evimize ve iş yerimize gittiğimizde hırsızlar her şeyimizi çalmıştı. Emekli maaşım var ve uzun süre 3 kişi geçindik bu parayla" dedi.

"31 yıldır bal kabağı tatlısı pişirerek, para kazanıyorum"

Depremin ardından kendisine tahsis edilen prefabrik iş yerinde yeniden meşhur tatlılarını yapmaya başladığını ve 21 metrekarelik iş yerinin 3 kişiye ekmek kapısı olacağını belirten Saatçi, "Daha sonra duyduk ki devletimiz prefabrik çarşı iş yerleri veriyor ve bende iş yerimi aldım. Oğlum çalışmamı istemedi, bende devletten aldığım yardımla ve maaşla yaşayamayacağımı söyledim. Yeni iş yerimde işimize tekrar başladık. 2 kadın aldım yanıma, bu dükkanımızda 3 kişi ekmek yiyeceğiz. Dükkan yaklaşık 21 kare ve bize yetmiyor. 31 yıldır bal kabağı tatlısı pişirerek, para kazanıyorum. Kabak tatlısının şu anki fiyatı 220 TL. Her yiyen bir daha alıyor, Rabbim razı olsun. Çok beğeniyorlar, kim Mari ablanın tatlısını duysa beğeniyor" ifadelerini kullandı.

"Mari abla bize umut oldu, ben bu yaşımda çalıştığımı hissediyorum ve hoşuma gidiyor"

Mari'nin kendisine umut olduğunu ve 60 yaşında çalıştığını hissettiğini dile getiren Selma Ezer, "Mari ablayı çoktandır tanıyorum. Depremden sonra maddi olarak sıkışmıştık, yeni bir iş yeri açtı ve bana imkan sağladı. Yardımcı olabiliyorum. Normalde yüzde 90 görme engelliyim, sağlığımı bilerek beni kabul etti. 3 kişi çalışıyoruz, şimdilik güzel gidiyoruz. İnşallah müşterimiz gelir. Mari abla bize umut oldu, ben bu yaşımda çalıştığımı hissediyorum ve hoşuma gidiyor" dedi. - HATAY