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Mardin’de 3 yaşındaki çocuk dereye düşerek hayatını kaybetti

Mardin’de 3 yaşındaki çocuk dereye düşerek hayatını kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde dere kenarında oynayan 3 yaşındaki Eslem Talan, suya düşerek boğuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi'nde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Eslem Talan, dere kenarında oynadığı sırada suya düştü. Küçük çocuğun suya düştüğünü fark eden çevredekiler, Eslem'i sudan çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Eslem, ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA
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