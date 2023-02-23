Manisa'da riskli bin 800 binadan bin 700'ü yıkıldı

Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla Manisa İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından yardım pazarı düzenlendi. Burada bir açıklama yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'da riskli olduğu tespit edilen bin 800 binadan bin 700'ünün yıkım işleminin yapıldığını belirtti.

Açılış töreninde konuşan Manisa İl Müftüsü Güller, Manisa'nın depremin hemen ardından yardımda yarış edercesine seferberlik içerisine girdiğini kaydetti.

Müftü Güller, "Bizlere ulaştırılan ayni yardımları Manisa Valiliğimiz koordinesinde AFAD aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırdık. Bunların şu anda maddi değeri yaklaşık 25 milyon lira üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun yanında nakit olarak bize teslim edilen ya da camilerimizde toplanan paralar var, o da şu anda 15 milyon lirayı bulmuş durumda. Toplamda 40 milyon lirayı aşan sadece Manisa İl Müftülüğü olarak söylüyorum depremzedelere ulaştırılmış durumda. Tabii bununla yetinmiyoruz, devam edecek bir süreç, bundan sonra kardeşlerimizin ihtiyaçları devam edecek. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için de Sayın Valimizin izniyle merkez ilçe müftülüklerimizin de katkılarıyla Manisa il Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi olarak, hem görevlilerimiz hem de gönüllülerimizin katkılarıyla böyle bir yardım pazarı düzenledik. Rabbim bereketli eylesin" şeklinde konuştu.

"Önemli olan bundan sonra orada yaşayan vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasıdır"

Üst üste çok büyük depremlerin yaşandığını vurgulayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "O bölgemiz büyük şehirlerin toplandığı, nüfus yoğunluğu olduğu bir bölge. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi orada büyük şehirlerimiz var, 10 milyon fazla nüfusun etkilendiği bir bölge. Ekonomik olarak da Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'ya ihraç kapısının olduğu bir bölge. Milletimiz her zaman olduğu gibi bu felakette de kenetlendi, bir araya geldi ve işini gücünü bırakarak herkes 'Acaba ben ne yapabilirim?' sorusunu kendisine sordu ve bulunduğu noktadan destek olma yarışı içerisine girdi. Zaten bizim millet olarak böyle zor bir coğrafyada yaşamamızı sağlayan da milletimizin bu özelliğidir. Manisa'ya da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren biz onları yardım konusunda sürüklemeye çalışırken onlar da bizi sürüklemeye çalıştılar ve el birliğiyle bu yardımlar yapıldı. İşte sadece İl Müftülüğümüzün yaptığı 40 milyon üzerindeki katkıyı düşünürsek tüm Manisa'nın yaptığı organizasyonlar, kamu kuruluşlarının, vatandaşlarımızın, odalar ve borsaların, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı katkıları yan yana getirirsek bunu rakamla bile ölçmek mümkün değil ama helali hoş olsun, bunlar hiç önemli değil. Önemli olan bundan sonra orada yaşayan vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasıdır, zaten bu gayretlerin amacı budur" diye konuştu.

"Bin 700'ün üzerinde konut yıkıldı ve 100 kadar konut da yıkılacak"

Yardım pazarının açılış kurdelesi Vali Karadeniz ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesilmesi ardından yardım pazarı gezildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar alışveriş yaparak destek olmaya çalıştı.

Yardım pazarını gezerek alışveriş yaparak destek olan Vali Karadeniz, gazetecilerin sorusu üzerine, "Manisa'da incelemesi yapılmış ve yıkılmaya karar verilmiş bin 800'e yakın konut vardı. Bin 700'ün üzerinde konut yıkıldı ve 100 kadar konut da yıkılacak" yanıtını verdi.

Yardım pazarı açılış törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Manisa İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA