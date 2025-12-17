Haberler

Paramotorla inip gelin arabasının önünü kestiler

Manisa'nın Gördes ilçesinde olan bir düğün, damadın arkadaşları tarafından yapılan sıra dışı bir paramotor gösterisi ile renklendi. İzmir'den gelen ekibin gelin arabasının önünü kesip yaptığı sürpriz, düğüne damgasını vurdu.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün, sıra dışı ve renkli görüntülere sahne oldu. Paramotor pilotu olan damat için İzmir'den gelen arkadaşları, gelin arabasının önünü gökyüzünden süzülen paramotorlarla kesip bahşiş aldı. Unutulmaz bir sürprize imza atan damadın arkadaşlarının şovu düğüne damga vurdu.

Düğün için İzmir'den Gördes'e gelen beş kişilik paramotor ekibi, alçak uçuşun ardından Köseler Mahallesi'nde düğün konvoyunun önüne indi. Ekibin başında, emekli hava astsubay olan grup hocası Metin Pehlivan yer aldı. Paramotor ekibinde ayrıca Serkan Koç, Hakan Gökdemir, Mehmet Emin Eresen ve Fatih Karagöz bulundu.

Damat Erdoğan Çiyrak, gelin arabasının arkasına "Gökte ararken yerde buldum" yazdırarak hem paramotor tutkusuna hem de evlilik mutluluğuna esprili bir gönderme yaparken, kendisinin de bir paramotor pilotu olduğunu ve arkadaşlarının yaptığı sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Paramotor Eğitmeni Metin Pehlivan'da damat olan arkadaşlarını düğününde yalnız bırakmamak için 5 kişilik bir ekiple İzmir'den geldiklerini söyledi.

Damat Erdoğan Çiyrak ile gelin Rahmet Çiyrak, arkadaşlarının bu farklı sürprizi karşısında mutluluklarını gizleyemedi. Paramotorcular, gelin arabasının önünü açmak için geleneksel düğün şakalarına havadan farklı bir yorum katarak sembolik bahşiş istedi. Renkli anlar kameralara yansırken, bahşişin verilmesinin ardından ekip yeniden havalanarak konvoyun yolunu açtı. - MANİSA

Haberler.com
