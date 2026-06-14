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İsrail saldırısının ardından İran'dan ABD'ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor

İsrail saldırısının ardından İran'dan ABD'ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırının ardından ABD'yi hedef aldı. Kalibaf, "İsrail'in Beyrut'a saldırması, Amerika'nın ya kendi taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip olmadığını ya da buna gücü yetmediğini gösteriyor" ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında mutabakatın konuşulduğu önemde gelen açıklamada Kalibaf, mevcut şartlarda sürecin ilerlemesinin zor olduğunu belirtti.

  • İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in Beyrut saldırısının ABD'nin taahhütlerini yerine getirme iradesi veya gücü konusunda soru işaretleri yarattığını söyledi.
  • Kalibaf, ABD'nin İsrail'e desteğini 'iyi polis-kötü polis oyunu' olarak nitelendirerek bu yaklaşımın eskidiğini belirtti.
  • Kalibaf, ABD'nin taahhütlerini yerine getirememesi durumunda İran ile olası mutabakat sürecinin ilerlemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Beyrut'un güney banliyösüne yönelik saldırısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalibaf, saldırının ABD'nin bölgedeki taahhütlerine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

"ABD YA İSTEMİYOR YA DA YAPAMIYOR"

Kalibaf, İsrail'in son saldırısının Washington'ın verdiği sözleri yerine getirme kapasitesi veya iradesi konusunda soru işaretleri yarattığını belirterek, "İsrail rejiminin Beyrut'un güney banliyösüne yönelik saldırısı, ABD'nin ya verdiği taahhütleri uygulama iradesine sahip olmadığını ya da bunu yapabilecek gücü bulunmadığını bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

"İYİ POLİS-KÖTÜ POLİS OYUNU ESKİDİ"

ABD'nin İsrail'e verdiği desteği de eleştiren Kalibaf, bu yaklaşımın müzakere sürecine katkı sunmayacağını savundu. Kalibaf, "İsrail rejimine yeşil ışık yakarak taviz elde edemezsiniz. İyi polis-kötü polis oyunu artık eskidi" dedi.

MUTABAKAT SÜRECİNE GÖLGE DÜŞÜREN AÇIKLAMA

Washington ile Tahran arasında olası bir mutabakatın konuşulduğu dönemde gelen açıklamada Kalibaf, mevcut şartlarda sürecin ilerlemesinin zor olduğunu belirtti. İranlı yetkili, "Eğer verdiğiniz taahhütleri yerine getirme iradesine ve gücüne sahip değilseniz, sürecin devamından söz etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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