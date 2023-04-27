Maltepe'de Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel 'Beni Görmek Demek' Sergisi Açıldı

Türkiye Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan “Beni Görmek Demek” isimli karma sergi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Hülya Düzenli Sanat Atölyesi’nin düzenlediği sergide 30 sanatçı yer aldı. Sanatçılar eserleriyle cumhuriyetin 100 yıllık yolculuğundaki siyasal, sosyal, toplumsal başarılara ve kazanımlara yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan "Beni Görmek Demek" isimli karma sergi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Hülya Düzenli Sanat Atölyesi'nin düzenlediği sergide 30 sanatçı yer aldı. Sanatçılar eserleriyle cumhuriyetin 100 yıllık yolculuğundaki siyasal, sosyal, toplumsal başarılara ve kazanımlara yer verdi.

Sanatçı Hülya Düzenli küratörlüğünü de üstlendiği serginin açılışında yaptığı konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 'Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir…' diyen Atatürk'ü ve düşüncelerini, Cumhuriyet yönetiminin getirdiği kazanımları ve gelişim sürecini tasvir etmek, ortaya koymak ne büyük bir onur. Bu içerik doğrultusunda yaptığımız sergiye katılan tüm sanatçıları kutluyorum" dedi.

Daha sonra Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, Hülya Düzenli'ye günün anısına el yapımı tabak hediye etti.

'MAHSA AMİNİ'YE SAYGI' ESERİNİ SUNDU

Hülya Düzenli, İran'da geçen eylül ayında kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini anısına "Mahsa Amini'ye Saygı" isimli eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Düzenli, karışık gereçlerle hazırladığı tablosunda kendi kestiği saçlarını da kullandı.

SILA GÜVEN'DEN 'CUMHURİYET KADINLARI'

Sergide Cumhuriyet'le birlikte sanatta, bilimde, sporda, siyasette öncü olan, Türkiye'yi ileriye taşıyan kadınları tanıtan eserlere yer verildi. Sıla Güven "Cumhuriyet Kadınları", Burcu Erkla Salman "Karanlıktan Aydınlığa", Elvan Öksüm "Cumhuriyete Giden Yol", Günsu Saraçoğlu "100 Yılın Başından Kareler", Gülay Yüksel "Gösterdiğin Yoldayım", İnci Kaymak "Cumhuriyet Kadını", Nilüfer Adam "Özgürlük" isimli eserleriyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Kara kalem, karışık, yağlı boya tekniklerle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi 7 Mayıs'a dek ziyaret edilebilecek.