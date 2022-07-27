Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı: "Bir Torba Şekerin Bin 300 TL Olduğu Yerde Bir Kilo Domatesin 10 TL Olması Çok Doğal"

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, "Bir torba şekerin bin 300 TL olduğu bir yerde bir kilo domatesin 8- 10 TL olması çok doğal. Büyük masraflardan biri zaten mazot, en çok da esnafın belini büktü" ifadelerini kullandı.

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız zamlar karşısında esnafın durumunu değerlendirdi.

Yıldız, "Tarla ürünlerinin bitmesine yakın ihracatın çoğalmasıyla beraber bir fiyat artışı oldu. Yerli ürünler gelmesine rağmen girdi masrafları fazla olduğu için ister istemez fiyatlarda artıyor" diye konuştu.

"ÜLKE ŞARTLARI ZOR"

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız şunları söyledi:

"Ülke şartları biraz zor gidiyor. Biz de farkındayız. Esnafın da işçi çalıştırması zorlaştı. Bir ürünü bedavaya alsak bile tezgaha maliyeti en az 3 TL, 4 TL civarı bir fiyat buluyor. O yüzden ister istemez etikete yansıtmak zorunda kalıyoruz. Asgari ücretin artışıyla beraber esnaflarımız personel bulmakta zorlanıyorlar. Tarladan tezgaha gelene kadarki geçen süre zarfını baz almıyorlar. Bu durum da ister istemez esnafı halkla karşı karşıya getiriyor. En azından bütün detaylarıyla haberleri verseler esnaf ile vatandaş karşı karşıya gelmemiş olur. 5 bin 500 TL sigortası ve izin günlerini yaptığımız zaman esnafın günlük 250- 300 TL yevmiye vermesi gerekiyor. Bu da esnafı zor durumda bırakıyor. Genel olarak bu şekilde fiyatlar. Ülke durumuna göre normal şartlarda seyrediyor. Bir torba şekerin bin 300 TL olduğu bir yerde bir kilo domatesin 8- 10 TL olması çok doğal. Büyük masraflardan biri zaten mazot. En çok da esnafın belini büktü."

"KURU KAYISIDA SIKINTI YOK"

Kayısıdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Yaş kayısımızın, Malatya kayısısının ve kuru kaysımızın alternatif var. O yüzden Malatya kayısısı biraz daha pahalı. Bu alternatif ister istemez yaş kayısıyı dış piyasada sekteye uğrattı. Fiyattan ötürü şu an İskenderun ve Iğdır kayısısı diğer illerde daha bir rehavet görüyor. Iğdır ve İskenderun kayısısı 7 TL, 10 TL arasında gidip gelirken Malatya kayısısı 25 TL, 30 TL arasında satışa sunuluyor. Bu da Iğdır ve İskenderun kayısında talebi arttırıyor. Sadece yaş kayısıda sorun var. Kuru kayısıda ise herhangi bir sıkıntı yok. Yeni mahsul ürünleri de gelmeye başladı."

KAYISIDA 150 TL BEKLENTİSİ

Yaş kayısıya bayramdan sonra talep oluştuğunu belirten Yıldız, "Yaş kayısıya bayramdan sonra bir talep oluştu. Yaş kayısı önceden 120 TL iken, kuru kayısı şu an 80 TL'ye kadar geriledi. Tabii bu birinci ayda ihracatın da daha aktif olmasıyla beraber tekrardan 150 TL ve üzerini göreceğini düşünüyoruz" dedi.