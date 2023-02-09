Malatya için önemli bilgiler ve ihtiyaç listesi paylaşıldı
Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremden etkilenen Gaziantep'teki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları. önemli bilgiler ve ihtiyaç listesi paylaşıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremden etkilenen Gaziantep'teki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları. önemli bilgiler ve ihtiyaç listesi paylaşıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremden etkilenen Malatya'daki vatandaşların ihtiyaç listesi ve onlar için faydalı bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler şu şekilde:
"Devlet hastanesi önünde 2 tane sahra eczanesi mevcut.
Taştepe /Sezer Eczanesi
Taştepe Sağlık Ocağının karşısı
Telefon. 04223610058
YEMEK İHTİYAÇLARI
1) Başharık Mah. Özlem Ekmek
2) Hasan Varol Mah. Battalgazi Ekmek Fırını
3) Gezipark karşısı Ekmek Fırını
4) Temelli Ata Ekmek
5) Eski belediye önünde yardım dağıtılıyor
6) Malatya Park AVM yanı çadır kent kuruluyor
7) Hacı Ali Çiftliği Semiz Oğlu Fırını
8) Çölyak hastalarının glutensiz gıda ihtiyaçları için Serpil Hanıma ulaşabilirsiniz. 0555 539 4634
ŞOK Market Göztepe Mahallesi'nde yardım dağıtıyor.
Defacto'nun Malatya'ya tekrar araç çıkaracağı öğrenildi.
Şoför adı: Ahmet Bozlak
Tel No: 0552 808 38 50
Plaka: 50 SG 029
Beylerderesi tarafında LCW ve Taha tekstili geçtikten sonra Talu Tekstil tek katlı çelik bir yapı, sahibi şu an herkese açtı, yemek, su, ayrıca kantin, tuvalet, ısıtıcılar, jeneratör her türlü donanım mevcut 500 kişi daha alınabilir. Dışarıda kalan herkes gidebilir.
-THY; Adıyaman, Antep, Adana, Diyarbakır ve Malatya'dan İstanbul'a, Ankara'ya dönmek isteyenleri ücretsiz getiriyor.
İşadamı Şahin Doğan, depremzedeler için ikinci organizede çorba, çay ve yatma ihtiyaçlarını giderecekleri çok güvenli bir yer ayarladı.
2.organize sanayi bölgesinde 6. Cad no: 4 te faliyet gösteren tekstil firmasıyız firmamızı depremde zarar gören depremzedelere açtık
Fabrikamıza kadar kendi imkanları ile gelebilenlere yemek ve barınma imkanı sunuyor.
İrtibat için; 0 532 325 83 40 no'lu telefonu arayabilir.
AFET BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLEN BULUNTU ÇOCUKLARIN TESLİM EDİLECEĞİ
YERLER
ÇOKİM/ÇES - İL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ YAHŞİ - 0535 956 48 76
MALATYA
Büyükşehir - ESRA DAĞDELEN - 05323964244
Battalgazi - MEHMET ACUN - 05327101180
Yeşilyurt - MEHMET KAYHAN - 05352049097
Konaklama - Beslenme Yerleri
Merkez Spor Salonu
Malatya Öğretmenevi
Çok Amaçlı Spor Salonu
ULAŞIM İHTİYACI
THY İstanbul ve Ankara'ya 8 seferlik ulaşım sağlıyor. Bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz:
KALACAK YER İHTİYACI
-hürriyet parkı
https://goo.gl/maps/6iLWq3pQV5QNqVZQ9
-dedekorkut sosyal tesisleri
-salköprü semt konağı
https://goo.gl/maps/EbJA5WEr22wbuAA47
-özalper semt konagi
https://goo.gl/maps/K4U1xm2YmWe6zuz29
-akçadağ belediyesi
-akçadağ anadolu lisesi
https://goo.gl/maps/zwDCxGZjajxrioxs6
-akçadağ şehit alper güde teknik lise ve çok programlı lise
https://goo.gl/maps/m2fcShS3kFZMd1Te7
-arapgir belediyesi
https://goo.gl/maps/6tbMt4H97ZpZ5pbn9
-darende hükümet konağı
https://goo.gl/maps/wfwWMJZdhcH3bMa57
-battalgazi belediyesi
-doğanyol lisesi
https://goo.gl/maps/RYrkx5ptuKL6iJBJA
-malatya kuluncak ilçe milli eğitim müdürlüğü
https://goo.gl/maps/kUWpfn81AQgLLR8V8
-malatya cemevi (barınma ve yemek için 7/24 açık)
ASKON Malatya Şubesi
https://goo.gl/maps/c72Fkbfppur9TjwD8
Malatya Nikah Sarayı
https://goo.gl/maps/D33FtbH2TqugpUMDA
Malatya Otobüs Terminali (MAŞTİ)
https://goo.gl/maps/DDX1xwakfqRTkwwAA
Arapgir Nazar Hotel
https://goo.gl/maps/eHbRgikd7fisHK5M7
Özalper Semt Konağı
https://goo.gl/maps/Uea6E6kBn7zNZrxK6
Akçadağ Şehit Alper Güde Teknik Lise ve Çok Programlı Lise
https://goo.gl/maps/m2fcShS3kFZMd1Te7
Malatya Bahçeşehir Koleji
https://goo.gl/maps/c9TfRgijxeQAjGvp8
ASKON Malatya
https://goo.gl/maps/cAkrrvou3djgpk2J8
Yeşiyurt Merkez Spor Salonu
https://goo.gl/maps/qqDkPrJq116qVmjY8
Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu
https://goo.gl/maps/YtstRDHT3barn1LF9
Malatya Beydağı Gençlik Merkezi
https://goo.gl/maps/niy1dGAuRVQzrCUv8
Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu
https://goo.gl/maps/ebWSA7gygcGDEGSo9
İlhan Akıncı KYK Erkek Öğrenci Yurdu
https://goo.gl/maps/uH3LaDR92gCwE78v8
Battalgazi Kız Öğrenci yurdu
https://goo.gl/maps/328HayvTVT9qXxCLA
Orduzu Fuar Merkezi
Valilik Paylaşımı
https://twitter.com/TCMalatyaV/status/1622462732195835904
Deprem sonrasında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara kapısını açan kurum ve
işletmeleri aşağıdaki haritada bulabilir, size en yakın noktaya gidebilirsiniz.
https://go.ahb.app/guvenliharita" - MALATYA