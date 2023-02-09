Malatya için önemli bilgiler ve ihtiyaç listesi paylaşıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremden etkilenen Gaziantep'teki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları. önemli bilgiler ve ihtiyaç listesi paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremden etkilenen Gaziantep'teki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları. önemli bilgiler ve ihtiyaç listesi paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremden etkilenen Malatya'daki vatandaşların ihtiyaç listesi ve onlar için faydalı bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler şu şekilde:

"Devlet hastanesi önünde 2 tane sahra eczanesi mevcut.

Taştepe /Sezer Eczanesi

Taştepe Sağlık Ocağının karşısı

Telefon. 04223610058

YEMEK İHTİYAÇLARI

1) Başharık Mah. Özlem Ekmek

2) Hasan Varol Mah. Battalgazi Ekmek Fırını

3) Gezipark karşısı Ekmek Fırını

4) Temelli Ata Ekmek

5) Eski belediye önünde yardım dağıtılıyor

6) Malatya Park AVM yanı çadır kent kuruluyor

7) Hacı Ali Çiftliği Semiz Oğlu Fırını

8) Çölyak hastalarının glutensiz gıda ihtiyaçları için Serpil Hanıma ulaşabilirsiniz. 0555 539 4634

ŞOK Market Göztepe Mahallesi'nde yardım dağıtıyor.

Defacto'nun Malatya'ya tekrar araç çıkaracağı öğrenildi.

Şoför adı: Ahmet Bozlak

Tel No: 0552 808 38 50

Plaka: 50 SG 029

Beylerderesi tarafında LCW ve Taha tekstili geçtikten sonra Talu Tekstil tek katlı çelik bir yapı, sahibi şu an herkese açtı, yemek, su, ayrıca kantin, tuvalet, ısıtıcılar, jeneratör her türlü donanım mevcut 500 kişi daha alınabilir. Dışarıda kalan herkes gidebilir.

-THY; Adıyaman, Antep, Adana, Diyarbakır ve Malatya'dan İstanbul'a, Ankara'ya dönmek isteyenleri ücretsiz getiriyor.

İşadamı Şahin Doğan, depremzedeler için ikinci organizede çorba, çay ve yatma ihtiyaçlarını giderecekleri çok güvenli bir yer ayarladı.

2.organize sanayi bölgesinde 6. Cad no: 4 te faliyet gösteren tekstil firmasıyız firmamızı depremde zarar gören depremzedelere açtık

Fabrikamıza kadar kendi imkanları ile gelebilenlere yemek ve barınma imkanı sunuyor.

İrtibat için; 0 532 325 83 40 no'lu telefonu arayabilir.

AFET BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLEN BULUNTU ÇOCUKLARIN TESLİM EDİLECEĞİ

YERLER

ÇOKİM/ÇES - İL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ YAHŞİ - 0535 956 48 76

MALATYA

Büyükşehir - ESRA DAĞDELEN - 05323964244

Battalgazi - MEHMET ACUN - 05327101180

Yeşilyurt - MEHMET KAYHAN - 05352049097

Konaklama - Beslenme Yerleri

Merkez Spor Salonu

Malatya Öğretmenevi

Çok Amaçlı Spor Salonu

ULAŞIM İHTİYACI

THY İstanbul ve Ankara'ya 8 seferlik ulaşım sağlıyor. Bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz:

KALACAK YER İHTİYACI

-hürriyet parkı

https://goo.gl/maps/6iLWq3pQV5QNqVZQ9

-dedekorkut sosyal tesisleri

-salköprü semt konağı

https://goo.gl/maps/EbJA5WEr22wbuAA47

-özalper semt konagi

https://goo.gl/maps/K4U1xm2YmWe6zuz29

-akçadağ belediyesi

-akçadağ anadolu lisesi

https://goo.gl/maps/zwDCxGZjajxrioxs6

-akçadağ şehit alper güde teknik lise ve çok programlı lise

https://goo.gl/maps/m2fcShS3kFZMd1Te7

-arapgir belediyesi

https://goo.gl/maps/6tbMt4H97ZpZ5pbn9

-darende hükümet konağı

https://goo.gl/maps/wfwWMJZdhcH3bMa57

-battalgazi belediyesi

-doğanyol lisesi

https://goo.gl/maps/RYrkx5ptuKL6iJBJA

-malatya kuluncak ilçe milli eğitim müdürlüğü

https://goo.gl/maps/kUWpfn81AQgLLR8V8

-malatya cemevi (barınma ve yemek için 7/24 açık)

ASKON Malatya Şubesi

https://goo.gl/maps/c72Fkbfppur9TjwD8

Malatya Nikah Sarayı

https://goo.gl/maps/D33FtbH2TqugpUMDA

Malatya Otobüs Terminali (MAŞTİ)

https://goo.gl/maps/DDX1xwakfqRTkwwAA

Arapgir Nazar Hotel

https://goo.gl/maps/eHbRgikd7fisHK5M7

Özalper Semt Konağı

https://goo.gl/maps/Uea6E6kBn7zNZrxK6

Akçadağ Şehit Alper Güde Teknik Lise ve Çok Programlı Lise

https://goo.gl/maps/m2fcShS3kFZMd1Te7

Malatya Bahçeşehir Koleji

https://goo.gl/maps/c9TfRgijxeQAjGvp8

ASKON Malatya

https://goo.gl/maps/cAkrrvou3djgpk2J8

Yeşiyurt Merkez Spor Salonu

https://goo.gl/maps/qqDkPrJq116qVmjY8

Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu

https://goo.gl/maps/YtstRDHT3barn1LF9

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi

https://goo.gl/maps/niy1dGAuRVQzrCUv8

Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu

https://goo.gl/maps/ebWSA7gygcGDEGSo9

İlhan Akıncı KYK Erkek Öğrenci Yurdu

https://goo.gl/maps/uH3LaDR92gCwE78v8

Battalgazi Kız Öğrenci yurdu

https://goo.gl/maps/328HayvTVT9qXxCLA

Orduzu Fuar Merkezi

Valilik Paylaşımı

https://twitter.com/TCMalatyaV/status/1622462732195835904

Deprem sonrasında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara kapısını açan kurum ve

işletmeleri aşağıdaki haritada bulabilir, size en yakın noktaya gidebilirsiniz.

https://go.ahb.app/guvenliharita" - MALATYA