Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz

'16 yaş altına sosyal medya yasağı gelir mi?' sorusuna bakandan yanıt!

Malatya Gelinciktepe'de hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor

Malatya Gelinciktepe'de hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutların 2 bin 175'ini tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutların 2 bin 175'ini tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da, afetzedeleri güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor. Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 caminin ihalesi yapıldı. Bugüne kadar 2 bin 175 konut tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Malatya'mızda evlerimiz en güzelinden en iyisinden. Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175'ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor" ifadesini kullandı.

"TOKİ evleri çıktığı için çok mutlu oldum"

Hak sahibi vatandaşlardan Yunus Aksoy ise açıklamasında, TOKİ'nin inşa ettiği sağlam konutlara taşınmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Bizim buralarda çok lüks yerlerimiz vardı. Oradaki evler bile yıkıldı. Ama burada devletimizin yaptığı sağlam TOKİ evleri çıktığı için çok mutlu oldum. Başımızı rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz. Bu da kimin sayesinde? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ve Bakanımız Murat Kurum sayesinde" değerlendirmesinde bulundu.

"Malatya'mız 20-30 senede ayağa kalkmaz"

Hak sahibi Yaşar Bentli ise "Deprem çok büyüktü. Duvarlar üzerime geldiğini gördüm. Sesine gelen yok. Hanımım yanımda ama sesine gidemiyorum. Bulamıyorum. 'Kıyamet bu olsa gerek diye düşündüm.' 'Malatya'mız 20-30 senede ayağa kalkmaz' dedim" ifadesini kullandı.

"Bir sene doldu ve evler teslim edildi"

Ayşehan Öge ise "Bir sene doldu ve evler teslim edildi. Hem de en güzelinden, en iyisinden. Eve girdiğimde gördüm ki gerçekten hiçbir eksik yok, her şey yerinde. Çok güzel, kaliteli yapılmış. Bunu hiç beklemezdim. Gerçekten hayallerimden daha güzel oldu. Depremin korkusu tabi ki içimizde ama ev yıkılacak ya da bir şey olacak diye asla korkmadım. Öyle bir endişem olmadı" diye konuştu.

"Söz değil icraat var"

Hak sahibi Sevda Aksoy ise afetzedelere verilen evlerin her detayının düşünülerek tasarlandığını belirterek, "Gebeyim. Hemen binamızın önünde çocuk parkı var. Bu benim için çok güzel bir avantaj. Hemen yan tarafta okul yapılıyor. Karşı tarafta yine marketimiz olsun, fırınımız olsun, kasabımız olsun; çok yakın ve çok güzel. Depremden sonra herkes TOKİ'ye yöneldi. 'Söz değil icraat var' diyorlar ya, gerçekten de öyle. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Her sözü dolu dolu. Söylediğinin arkasında" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kasalara çuvalla para girecek
img

Sahte polisi kartındaki bir harf ele verdi
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Karbonmonoksit patlaması başladı: Mecbur olmadıkça camları açmayın
Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.