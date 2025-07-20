Malatya'da Yerel Medya Sempozyumu Düzenlendi

Malatya'da Yerel Medya Sempozyumu Düzenlendi
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İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Malatya'da gerçekleştirilen Yerel Medya Sempozyumu'nda, yerel basının sorunları, afet sonrası yayıncılık ve yapay zekanın medya üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılar, yerel medyanın önemine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanlığı desteğiyle Malatya'da düzenlenen Yerel Medya Sempozyumu'nda, yerel basının sorunları, afet sonrası yayıncılık ve yapay zekanın medya üzerindeki etkisi ele alındı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından "Yerel Medya Sempozyumu" düzenlendi. 2 oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumda, yerel medyanın güncel sorunları, afet sonrası yayıncılık ve yapay zekanın medyadaki önemi konuşuldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, katılımcılara teşekkür etti.

Sempozyuma ev sahipliği yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi adına konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlham Erdem, medyanın demokratik toplumların en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Özellikle yerel medya, yerel haberlerin halka ulaştırılması ve kamu yönetiminin şeffaflaşması noktasında büyük rol oynuyor. Üniversitemiz, medya ve iletişim alanında çeşitli bölümler aracılığıyla bu sürece katkı sunmaya devam edecek" dedi.

Erdem, Turgut Özal Üniversitesi'nin genç ve dinamik bir üniversite olduğunu ifade ederek, "İletişim fakültemiz olmamasına rağmen medya alanında birçok bölümümüz var ve yerel medya ile güçlü bir iş birliği yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Sempozyumun ilk oturumunda "Yerel Medya'nın Güncel Sorunları" başlığı ele alındı. Oturuma Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Söylemez başkanlık etti. CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke ile Dijital Dönüşüm Ofisi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz konuşmacı olarak yer aldı.

Öğle arasının ardından başlayan ikinci oturumda ise "Afetler ve Yerel Medya - Deprem Sonrası Yayıncılık - Yapay Zekanın Medyadaki Önemi" konuları masaya yatırıldı. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurcan Pınar Eke'nin başkanlığındaki oturumda, İnönü Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fırat Adıyaman, A Haber Ankara Müdürü Muhammed Karadağ ve Turgut Özal Üniversitesi'nden Dr. Seher Karataş sunum yaptı.

Program, yerel medya temsilcilerinin değerlendirmeleriyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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