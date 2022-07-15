Malatya'da Lunaparkta Gondoldan Düşerek Hayatını Kaybeden Gencin Annesi: "Şu An Oranın Çalışmaması Lazım"

Kurban Bayramı'nın birinci günü arkadaşlarıyla Malatya Orduzu Pınarbaşı Mişmiş Park'taki lunaparkta gondola binen Ahmet Kaya, iddiaya göre güvenlik kemerinin açılması sonucu aşağı düştü. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaya'nın ailesi olayda lunapark işletmesinin ihmali olduğunu iddia ederek, sorumluların gerekli cezayı almalarını istiyor.

Bayramda arkadaşlarıyla lunaparka giden Ahmet Kaya'nın gondoldan düşmeden önce çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüden birkaç dakika sonra yaşanan kaza sonrası ise Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaya'nın ailesi kazada ihmal olduğunu iddia ederek sorumluların ceza alması gerektiğini söyledi.

"AMACIMIZ BUNUN ÜZERİNİN KAPATILMAMASI. BU NOKTADA BİR ADALET ARAYIŞIMIZ VAR"

Gondoldan düşerek hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın kuzeni Zerrin Kaya, şunları söyledi:

"Kuzenim bayramın birinci günü Mişmiş Parktaki lunaparka gidiyor ve maalesef gondoldan düşerek vefat ediyor. Gondolun demiri açılıyor. Burada bir ihmal var. Buranın denetlenmesi gerekiyor çünkü daha önce de böyle kazalar ölümlü ve yaralanmalı kazalar olmuş. Bunun artık devam etmemesi gerekiyor. Bu noktada adalet arıyoruz. İşletme anladığımız kadarıyla bu olayı örtbas etmeye çalışıyor. Kuzenimin ayağa kalktığını iddia etmişler. Bizde oraya gittik. Kim olduğumuzu bilmedikleri için, orada çalışan 'Abla öyle bir şey olmadı' dedi. Biz biraz köpürünce ağız değiştirdi ve kendisinin hatası olduğunu söyledi. Güvenlik ya da kamera yok, belki de birkaç yalancı şahitle üzerini kapatmaya çalışacaklar. Kuzenimin oradan düşmeden önceki görüntüsü de var, hiç ayağa kalkmamış. Bizim amacımız bunun üzerinin kapatılmaması. Bu noktada bir adalet arayışımız var."

Kaya'nın arkadaşlarıyla da görüştüklerini anlatan Zerrin Kaya, "Arkadaşları demirin açıldığını söylüyorlar. Demir açıldığı için oradan düştüğünü söylediler. Olayın ilk gününden itibaren böyle duyduk ve olayı böyle biliyoruz. Zaten bir güvenlik kamerası olmadığı için direkt görgü tanıklarından olayı öğrenebilecek bir durumdayız. Onların da ifadeleri bu yönde" diye konuştu.

"İŞLETME ŞU AN AÇIK, BAYRAMIN SON GÜNÜ GİTTİK HALA CIVIL CIVILDI"

Zerrin Kaya, olayı mahkemeye taşıyacaklarını anlatırken şöyle konuştu:

"Şu anda kamu davası olarak devam ediyor. Ceza davasından sonra tazminat davası açılacak. Umarım yetkililer gerçekten cezasını alır. Burayı kim denetliyor, bu konuda fazla aydınlatılmadık. Burada hem bir denetim hatası hem de kurumla ilgili bir hata olabilir. Aynı işletmeyle ilgili birçok insanın şikayeti var. Bunlar dikkate alınırsa, adil bir yargılama süreci geçerse bizim acımız bir nebze hafifleyebilir çünkü bayram bize zehir oldu. Ağabeyinin bu hafta sonu düğünü vardı. O eve ateş düştü. Can bu kadar ucuz olmamalı. En azından ceza süreci objektif bir şekilde ilerlesin istiyoruz. İşletme şu an açık, bayramın son günü gittik hala cıvıl cıvıldı. Bir ölümlü kaza olmuş ve orası hala açık. Kimsenin bir hesap verdiği yok. Biz bu noktada yardım istiyoruz."

Kaya'nın annesi Hatice Seher Kaya ise olayın yaşandığı gün köyde olduğunu ifade etti. Olayı duyduktan sonra kente geldiğini söyleyen Kaya, "Bana yaralı ve hastanede olduğunu söylediler. Adli Tıp Kurumu önünde kalabalığı görünce öldüğünü öğrendim" dedi.

"ŞU AN ORANIN ÇALIŞMAMASI LAZIM"

Suçlunun kim olduğunu öğrenmek istediğini dile getiren Kaya, "Lunaparkın kapatılmasını istiyorum. Bir anne olarak ben yandım, benden başkası yanmasın. Şu an oranın çalışmaması lazım. Çalışmasa daha iyi. Dava açılsın haklı kim haksız kim öğrenmek istiyorum. Adalet yerini bulsun. Oğlum işten eve evden işe giden bir çocuktu. Efendi bir çocuktu. Herhangi gezmesi tozması yoktu. Düğün arifesindeydik. 'Düğün kıyafeti alacağım' dedi, köye gelmedi. Düğünümüz vardı, olaydan dolayı iptal ettik. Elbisesini alıp terziye vermiş, 'dönüşte alacağım' demiş almamış. Elbiseyi de eve getirdiler" dedi.

ANKA / Yerel