Gören bir daha baktı

Malatya'da elektrikli motosikletini gardırobu andıran brandalarla kaplayan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi. İlginç görüntüler, Yeşilçam klasiği Sakar Şakir filmindeki "yürüyen dolap" sahnesini akıllara getirdi.

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan bir sürücünün elektrikli motosikletini tamamen kapatan ve dolabı andıran brandalarla yolculuk yaptığı görüldü. Yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği olayda sürücü, çevredeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, ortaya çıkan manzara izleyenlere Sakar Şakir filmindeki "yürüyen dolap" sahnesini hatırlattı. - MALATYA