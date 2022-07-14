Malatya'da Elektriği, Suyu ve Yolu Olmayan Küme Evleri Sakini: "Şarjımızı Tanıdık Köylerdeki Akrabalarımızın Evlerinde Dolduruyoruz"

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Aşağı Boyaca mahallesindeki Küme Evleri'nde yaşayan vatandaşlar Su, elektrik ve yol sorunu yaşıyor. Küme Evleri sakinlerinden Hamza Çolak, "Sadece lambaları yakmak için güneş paneli kullanıyoruz. Televizyon ve buzdolabı gibi cihazlar çalışmıyor. Şarjımızı tanıdık köylerdeki akrabalarımızın evlerinde dolduruyoruz. Burada başka çare yok" dedi.

Yazıhan ilçesinin Aşağı Boyaca mahallesine bağlı Küme Evleri'nde yaşayan vatandaşlar, suyu başka bölgelerden bidonlarla getirirken elektriği ise çatılarına kurdukları güneş panelleri ve evlerinin içine döşedikleri akü sistemiyle elde ediyorlar. Elektrik olmadığı için buzdolapları çalışmayan vatandaşlar, aldıkları gıdaların bozulduğunu söylüyorlar.

"BU DEVİRDE YAZIHAN BÖLGESİNDE BÖYLE YAŞIYORUZ"

Hamza Çolak, 2017'den bu yana Küme Evleri'nde yaşadığını ifade ederek, "Bu yaz da tek başıma kaldım. Mücadelede ettim, oturma ruhsatı da aldım, abonelik yaptırdım. Şu anda 6 hane olduk ama ne elektrik ne de su var. Bu devirde Yazıhan bölgesinde böyle yaşıyoruz. Bir tas ayran içemiyoruz. Et ve sebze alamıyoruz. Her şey bozuluyor. Ne suyumuz ne elektriğimiz ne de yolumuz var. Kışın burada mahsur kaldık, bir hafta çıkamadık. Yayan gidip şu taşıdım. Su için Yukarı Boyaca'ya 3 kilometre yol gidiyorum, bidonlarla getirip içiyoruz. Komşumuz tankerle getirilen suyu içiyor" dedi.

"SADECE LAMBALARI YAKMAK İÇİN GÜNEŞ PANELİ KULLANIYORUZ"

Çolak, suyun yanı sıra elektriklerinin de olmadığını belirterek, "Sadece lambaları yakmak için güneş paneli kullanıyoruz. Televizyon ve buzdolabı gibi cihazlar çalışmıyor. Şarjımızı tanıdık köylerdeki akrabalarımızın evlerinde dolduruyoruz. Burada başka çare yok. Adamlar 'yok' diyor" diye konuştu.

"KOMŞUMUZUN 7 ÇOCUĞU VAR, OKULA GİDEMİYORLAR"

Küme Evleri'nde 6 hanenin olduğunu kaydeden Çolak, "30'a yakın kişi yaşıyor. Ayrıca gelip kendi arazisine ev yaptıranlarda var. 2017'den bu tarafa gerekli yerlere başvuruyorum. Adamlar, 'Pahalıya mal oluyor 3 kilometre yol, para yok, biz suyu çekemeyiz' diyorlar. Ama tek kişiye 2 kilometre yoldan su geliyor. 2021 yılında ev yaptıran bir vatandaşa akraba olmasından dolayı gece 2 kilometreden su, 900 metreden de elektrik getirildi. Asfalt da bir tek evin kapısına kadar geldi. Komşumuzun 7 çocuğu var, okula gidemiyorlar. Adamlar gece mum ışığında oturuyorlar" dedi.

"ÇOCUKLAR İLKEL YAŞAM SÜRÜYOR"

CHP Yazıhan İlçe Başkanı Şahmurat Çalışkan ise 7 Şubat'ta bölgeyi ziyarete geldiğini anımsatarak, aracıyla bazı bölgelere çıkamadığını söyledi. Çalışkan, "Zar zor insanlara ulaştım, gördüğümüz manzara içler acısıydı. 'İnsanım' diyen insanın yüreği sızlar. İlkel hayat yaşıyorlar. Özellikle de öğrencilerin durumlarını gördüm. Ne okula gidebiliyorlar ne suları var. Bu mevsimde iyi kötü, Boztepe Barajı'ndan gelen suyu şebeke olarak kullanıyorlar. Ama kış aylarında tamamen insan haklarına aykırı bir durumdalar. Yaşam hakları olan su, elektrik ve ulaşım bu insanlara verilmiyor, cezalandırılıyorlar. Biz, bu insanlar için yetkililerden adalet talep ediyoruz. Ülkemizde kaybolan adaleti burada da arıyoruz. Bu insanlar, bu ülkenin vatandaşları. Gelsinler, yaşadıkları ortamda bir gün kalsınlar. Belediye Başkanı, MASKİ Müdürü, elektrik kurumunun başındakiler, ne için varsınız? Hani Türkiye güçlü bir ülkeydi. O çocukların vebali sizin boynunuzdadır. O çocuklar ilkel yaşam sürüyorlar. Kadınların elleri sizin yakanızdadır. Çamaşır ve bulaşık makinası çalıştıramıyor, ütü yapamıyor. İnsanları tehdit edip boş vaat vererek uyutmasınlar, yeter" diye konuştu.

ANKA / Yerel