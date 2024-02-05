Malatya'da depremde hayatını kaybeden aile, enkaz altından sağ kurtulanlarla hayata tutunmaya çalışıyor

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Akçadağ ilçesindeki ev ve iş yerleri yıkılan 6 kişilik Cömert ailesi enkaz altında kaldı. 4 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aileden anne Ömür Cömert ile 40 günlük torunu hayatını kaybederken aileden geriye kalanlar ise hayata tutunmaya çalışıyor.

Malatya'da, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde 4 ilçede büyük yıkım meydana geldi. 29 kişinin yaşamını yitirdiği Akçadağ ilçesinde can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yapı da enkaza döndü.

Yapı stokunun yüzde 90'ı hasar gören ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 45 yıldır marangoz ustalığı yapan 57 yaşındaki Kamuran Cömert ve ailesi, 6 Şubat'ta 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalandı. Ev ve iş yerleri yan yana olan Cömert ailesi yıkılan evin altında kalırken saatler sonra enkaz altında çıkarılan aileden anne Ömür Cömert ile 40 günlük torunu hayatını kaybetti.

Depremin ayırdığı aile bugünlerde tarlaya dönen ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgede yeni bir marangoz atölyesi için çalışmalara başlarken anne Ömür Cömert ile 40 günlük torunu Ömür Cömert'in mezarını sık sık ziyaret ederek hayata tutunmaya çalışıyor.

Enkazdan sağ kurtulan 19 yaşındaki İrem Cömert, enkaz altında annesi ile yan yana olduklarını belirterek acılarının hala taze olduğunu söyledi.

Ailenin tek erkek çocuğu Emre Cömert ise kendisi dışında tüm aile bireylerinin enkaz altında kaldığını ifade ederek, "6 Şubat depremlerinde evlerimiz, işyerimiz ve araçlarımız hepsi gitti. Ailemin hepsi enkaz altında kaldı. Annemle birlikte 40 günlük kızımı kaybettim. Zor bir durum acımız büyük Allah bir daha benzeri bir durumu kimseye yaşatmasın. Bugün de kendi imkanlarımızla yıkılan işyerimizi yeniden oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA