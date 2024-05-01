Üye Girişi
Haberler

Malatya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalara katılan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, iktidarın asgari ücret politikalarını eleştirdi.

(MALATYA) - Malatya'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalara katılan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, "Bakın önceki gün TÜRK-İŞ nisan ayı verilerini açıkladı ve nisan ayı verilerine göre enflasyona karşı asgari ücret tam 17 bin 725 lira olmuş. Yani 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken harcamadan bahsediyorum. Ne yazık ki daha ilk dört ayda iktidarın asgari ücreti enflasyon karşısında yenik düşmüş durumda ve buna karşı hiçbir önleyici politikaları yok" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Malatya'da çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla emekçiler bir araya geldi. KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Biz emekçileri çalıştırmışlar, bütün vergilerimiz çalışanlardan almışlar. Sonra da AKP kendisine sermaye yaratmak için sizden topladığı parayı çeşitli yollarla, kredilerle, vergi affıyla, vergisi silmesiyle kendisine sermaye yarattığı müteahhit firmalara aktarmıştır. Bunun biz farkındayız, biz bunu biliyoruz. Biz artık uyandık. Biz artık direncin yanındayız. Birlikte, birleşerek mücadele ediyoruz" dedi.

İktidarın eğitim politikalarını eleştiren Millioğulları, "Özellikle Mili Eğitim kanadında hakim tuttuğu basın yoluyla bunu başarmaya çalışmakta. Milli eğitimde ÇEDES gibi projelerle yada yeni müfredat değişikliğiyle olmaması gereken bir din dersinde savunma sanayinin silahlarının olması gerekir mi? Hiçbir dinde, hiçbir ilahi yapıda, hiçbir felsefi yapıda silahlar olmaz ama maalesef şu anda değiştirilen taslakta, din dersinde Türk silahlanma sanayinde, İHA'lardan SİHA'lardan bahsediliyor. 15 Temmuz'u koymuşlar, 23 Nisan nerede; yok. Arkadaşlar bunların derdi cumhuriyet. Bunların derdi demokrasi. Bunlar demokrasiye açık değiller. Bunlar biat kültürünün ürünüdür" diye konuştu.

"BUGÜN YOK SAYILANLARIN GÜNÜDÜR"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise konuşmasında, şunları söyledi:

"Bugün biz yok sayılanların günüdür. Kürt halkının, Alevi halkının, kadınların, gençlerin günüdür. Biz hep vardık, varız, var olacağız. Mücadele etmekten ve onurumuzla direnişi büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bakın önceki gün TÜRK-İŞ Nisan ayı verilerini açıkladı ve Nisan ayı verilerine göre enflasyona karşı asgari ücret tam 17 bin 725 lira olmuş. Yani 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken harcamadan bahsediyorum. Ne yazık ki daha ilk dört ayda iktidarın asgari ücreti enflasyon karşısında yenik düşmüş durumda ve buna karşı hiçbir önleyici politikaları yok."

Kaynak: ANKA / Yerel

Milletvekili Asgari Ücret Adalet Kaya Diyarbakır DEM Parti 1 Mayıs Malatya Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 1 Mayıs EXXEN spor canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mayıs Pazar günün maçları nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ TV8.5 CANLI 4K İZLE! 2024 TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV 8.5 (TV 8 Buçuk) Güncel HD frekans değerleri nedir? TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki! LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor eleme adayları kim? 1 Mayıs Çarşamba Survivor potada kimler var? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü? Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba? Şahane Hayatım final mi yapıyor? Şahane Hayatım bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu final mi yapıyor? Sandık Kokusu bitiyor mu 2024? Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas bitiyor mu 2024? Kuruluş Osman final mi yapıyor? Kuruluş Osman bitiyor mu 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title