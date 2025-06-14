MAGİNDER'den Babalar Günü Programı, Jandarma'nın 186. Yıl dönümü kutlaması

MAGİNDER'den Babalar Günü Programı, Jandarma'nın 186. Yıl dönümü kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ve güvenlik güçlerini bir araya getiren özel bir program düzenledi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ve güvenlik güçlerini bir araya getiren özel bir program düzenledi. Aynı zamanda Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü de etkinlik kapsamında kutlandı.

Malatya'da gerçekleştirilen programda Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon, gaziler, şehit babaları ve MAGİNDER üyeleri bir araya geldi.

Programda konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, hem Babalar Günü'nü hem de Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Şehitlerimizin ailelerine ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Bu devlet kolay kurulmadı, bu topraklar kolay kazanılmadı. Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karademir ayrıca, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor coğrafi şartlara dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu ülkeye göz diken herkes bilsin ki biz birlikte oldukça kimse zarar veremez. Devletimize ve milletimize sahip çıkmalıyız" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, Malatya Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Muharrem Kıbrız ve Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon da etkinlikte yaptıkları konuşmalarda MAGİNDER'e teşekkür ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Program sonunda şehit babaları ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, katılımcılarla hatıra fotoğrafları çekildi. MAGİNDER, jandarma teşkilatının fedakarca görev yapan mensuplarına teşekkürlerini ileterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın

Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.