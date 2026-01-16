Yabancı devlerin hakimiyetini bir Türk şirketi kırdı

Dünyanın en prestijli eğitim teknolojileri organizasyonlarından kabul edilen BETT Awards 2026, bu yıl da küresel devlerin rekabetine sahne oluyor. Macenta, devler arasından sıyrılarak üst üste üçüncü kez finalist olmayı başaran tek Türk eğitim teknolojileri olarak öne çıkıyor.

Eğitim yayıncılığı ve dijital öğrenme alanında pazarın büyük ölçüde yabancı menşeli firmaların kontrolünde olduğu, okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin yıllardır ağırlıklı olarak dış kaynaklı içeriklere yönlendirildiği bir ortamda; tüm içeriğini, yazılımını ve pedagojik altyapısını kendi bünyesinde geliştiren bir Türk şirketinin bu ölçekte bir global platformda üç yıl üst üste finalist gösterilmesi, sektör açısından istisnai ve dikkati çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Macenta, BETT Awards 2026'da bu yıl iki ayrı proje ile iki ayrı kategoride finalist olarak yer aldı. Şirketin uluslararası ölçekte ses getiren projelerinden The Globals, başlangıçta 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' temelli bir İngilizce öğrenme programı olarak kurgulanırken; yeni versiyonuyla sanat, sosyal-duygusal öğrenme (SEL) ve yaşam becerileri (life skills) temalarıyla zenginleştirildi.

The Globals oyunun kurallarını değiştiriyor, Ridaboo ise okuma-yazmayı yeniden tanımlıyor

Yapay zeka destekli altyapısı sayesinde 'özelleştirilebilir kurs geliştirme' imkanı sunan The Globals, klasik yayıncılık anlayışının ötesine geçen bütüncül yapısıyla jüri tarafından "oyunun kurallarını değiştiren proje" olarak nitelendirildi.

Bir diğer finalist proje olan Ridaboo ise Türkiye'de geliştirilen dijital okuma platformu JUKIT'in İngilizce versiyonu olarak dikkati çekiyor. Ridaboo, kişiselleştirilmiş okuma ve yazma deneyimi, yapay zeka ile okuma kalitesi analizi ve geri bildirim, sesli okuma, yazma modülleri ve animasyonlu hikayeler ile çocuklara çok boyutlu bir öğrenme deneyimi sunuyor. Bu yönüyle Ridaboo, yalnızca bir okuma platformu değil, okuma-yazmayı yeniden tanımlayan bir eğitim teknolojisi çözümü olarak öne çıkıyor.

Stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor

Birçok dev yabancı şirketin hakimiyet sürdüğü pazarda, bir Türk şirketinin hem içerik üreticisi hem teknoloji geliştiricisi olarak bu seviyede rekabet edebilmesini yorumlayan uzmanlar bunun yalnızca ticari bir başarı değil, aynı zamanda eğitim niteliği, kültürel üretim ve ekonomik katma değer açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriyor.

"Biz de yapabiliriz' dedik ve gerçekten yaptık"

Macenta Kurucusu ve CEO'su Burak Akyüz, Türkiye için de önemli olan gelişmeler ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de yabancı dil eğitim yayıncılığının neredeyse tümünün yurt dışı menşeli firmaların kontrolünde olduğunu hatırlatarak, "Okullarımız, öğretmenlerimiz, çocuklarımız yıllardır ağırlıklı olarak yabancı kaynaklarla besleniyor. Biz bu tabloyu sadece eleştirmekle yetinmedik; 'Biz de yapabiliriz' dedik ve gerçekten yaptık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den çıkan işlerin de dünya standartlarında olabileceğini göstermek istedik"

İçeriğini, yazılımını, pedagojik kurgusunu kendi geliştiren bir Türk ekibin, dünyanın en büyük eğitim teknolojileri sahnesinde üç yıl üst üste finalist olmasının tesadüf olmadığını belirten Akyüz, "Bu; hayal kurmanın, cesur olmanın ve vazgeçmemenin sonucudur. Bu başarı sadece Macenta'nın değil, bu ülkede üreten, inanan, değer katan herkesin başarısıdır. Türkiye'den çıkan işlerin de dünya standartlarında olabileceğini göstermek istedik. Gururluyuz, heyecanlıyız ve daha yolun başında olduğumuza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ödül töreni, 21 Ocak'ta

BETT Awards 2026 ödül töreni, 21 Ocak 2026 tarihinde Londra'da düzenlenecek gala gecesinde sahiplerini bulacak. Macenta, bu gecede Türkiye'yi temsil eden tek eğitim teknolojileri şirketi olarak sahnede yer alacak.

Eğitimciler ve sektör temsilcileri, Macenta'nın bu başarısını Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanında dışa bağımlı olmak zorunda olmadığının, doğru vizyon ve yatırım ile küresel ölçekte rekabet edebilecek ürünler geliştirilebildiğinin somut bir göstergesi olarak yorumluyor. - ANKARA