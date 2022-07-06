Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'den Sma'lı İdil Ayşe İçin Çağrı

Lüleburgaz'da SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden ve Valilik onaylı kampanyasında yüzde 78'e ulaşan İdil Ayşe Adakan bebek için Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de çağrıda bulundu. İdil Ayşe'ye gereken tedavinin sağlanması için çok az bir yol kaldığını söyleyen Başkan Gerenli, " Kurban Bayramı'nda bir kısım harçlık desteğiyle bu kampanyanın çok daha iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyorum ve hepinize mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Lüleburgaz'da 1 yıldan uzun süredir SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden İbrahim ve Zeynep Adakan çiftinin kızları İdil Ayşe Adakan bebeğin zoolgensma tedavisi için toplanması gereken miktarın yüzde 78'i bağış kampanyalarıyla toplandı.Kalan yüzde 22'lik kısmın tamamlanması için çağrılar yinelenirken, bir çağrı da Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'den geldi. Başkan Gerenli, Lüleburgazlılar'a seslenerek İdil Ayşe bebek için bir kez daha destek olmaya davet etti.

"TEDAVİ İÇİN UÇAĞA BİNDİRECEĞİZ"

Başkan Gerenli, İdil Ayşe bebek için başlatılan "İdil'e Umut Ol" kampanyasının yüzde 78'e ulaşmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Gerekli tedavinin sağlanması için biraz daha desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Gerenli, "Biraz daha mücadele edersek, hepimiz biraz daha destek olmaya devam edersek bu kampanya başarıya ulaşacak ve kızımızı tedavi için uçağa bindireceğiz" diye konuştu.

HARÇLIKLAR İDİL AYŞE'YE

Başkan Gerenli, Lüleburgaz halkının yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini verdiğini hatırlatarak, bayram harçlıklarının İdil Ayşe'ye verilmesi çağrısında bulundu. Başkan Gerenli, "Lüleburgaz'da, her şeyin sevgiyle başladığı bu güzel kentte yardımlaşma ve dayanışmanın bugüne kadar gösterdiğiniz güzel örneklerini bundan sonra da devam ettirmeniz. Ben Kurban Bayramı'nda bir kısım harçlık desteğiyle bu kampanyanın çok daha iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyorum ve hepinize mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

"İDİL İLE DANS EDECEĞİM"

Başkan Gerenli, İdil Ayşe Adakan'ın tedavisinin gerçekleşmesinin ardından en büyük dileğinin onunla dans etmek olduğunu belirterek, "İdil'e umut olalım. İdil Ayşe kızımız yaşasın, yaşıtları gibi koşsun, oynasın. ve ben onunla dans etmek istiyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel