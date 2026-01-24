Düzce'nin Gastronomi Başarısı: Şehit Sabri Altınbaş Lisesi Gümüş Madalya Kazandı

Düzce (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselere arası gastronomi yarışmasına katılan Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Düzce'nin coğrafi ürünleri ile yaptıkları yemeklerle gümüş madalya kazandılar.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl liseler arası gastronomi yarışması düzenliyor. Bu çerçevede Batı Karadeniz etabında 2023 yılından bu yana yarışmaya katılan Şehit Sabri Altınbaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu yıl gümüş madalya almaya hak kazandı. Yarışmaya katılan öğrenciler Berat Salih Dilek, Zeynep Naz Özkaya ve Batuhan Alp Arslan, Düzce'nin coğrafi ürünleri olan Akçakoca sarı fındığı, Düzce Kabağı, Çilimli Siyah Pirinç, Abaza Peyniri, Düzce Acıkası gibi ürünlerle yemekler ve tatlılar hazırladılar. Yapılan değerlendirmede öğrenciler ikinci sırada yer aldılar ve gümüş madalya aldılar.

Öğrencilerin gümüş madalya kazanmasının hem okulun hem de Düzce'nin tanıtılması açısında önem taşıdığını söyleyen Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Ferhat Meti "Bu sene yine Batı Karadeniz Bölgesi'nde birçok favori okul arasından küçük bir farkla şampiyonluğu kaçırarak, gümüş madalya kazandık. Batı Karadeniz etabında 17 okulun katıldığı yarışmada ilimizin coğrafi işaretli ürünleri ile yemekler hazırladık. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de ilimizin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden olan Melengüceği tatlısı, yığma gibi çok sayıda ürünü yarışmalarda kullanarak ilimizi temsil ettik. Bu ürünler ile dereceler elde ediyoruz. Elde ettiğimiz başarı okulumuz kadar ilimizin gastronomi alanında imajını korumuş, yükseltmiş ve değer katmıştır. Ben ve diğer öğretmenlerimizin bunca gayreti, ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinden Akçakoca sarı fındık, Düzce kabağı, Çilimli siyah pirinci, Abaza peyniri, acıka gibi nice ürünü tanıtmak ve bu ürünleri geliştirerek ilimiz adına nice gayret ve uğraşlarla bu başarıyı yakalaması mutluluk vericidir" dedi. - DÜZCE