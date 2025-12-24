Haberler

Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım

Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım Haber Videosunu İzle
Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyetin Ankara yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan Başbakan Dibeybe, Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesi ve kazanın koşullarının Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon içinde araştırılması talimatı verdi.

  • Libya'da 5 askeri personelin öldüğü uçak kazası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
  • Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesi ve kazanın Türk makamlarıyla araştırılması talimatı verdi.
  • Kazada Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad dahil 5 kişi hayatını kaybetti.

Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi iş jetinin ülkeye dönüşü sırasında Ankara yakınlarına düşmesinin ardından Libya yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 5 askeri personelin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilerek, "Bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi etkinlikler ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır" denildi.

Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım

"EN İÇTEN TAZİYE VE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ SUNARIZ"

Kazada hayatını kaybeden askerlerin Libya'ya fedakarca hizmet ettiği vurgulanarak, "Merhumların ailelerine ve silahlı kuvvetlerdeki meslektaşlarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunar; yüce Allah'tan kendilerine engin rahmetiyle muamele etmesini, onları cennetinde ağırlamasını ve geride kalan ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet vermesini niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım

BAŞBAKANDAN TALİMAT

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesi ve kazanın koşullarının Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon içinde araştırılması talimatı verdiği aktarıldı.

Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'ye yaptıkları resmi ziyareti tamamlayarak ülkelerine doğru yola çıkan 5 kişilik Libyalı askeri heyeti taşıyan bir uçak, Ankara yakınlarında radardan kaybolmuştu. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçağın düştüğünü ve Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub'un kazada hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım

ACİL İNİŞ BİLDİRİMİ YAPTIĞI AÇIKLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden bağlantı sağlanamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Libya'dan Ankara'da yaşanan uçak kazası sonrası dikkat çeken adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDoğulu Vatandas:

bu işte kesinlikle İsrail ve mossad in parmağı var, amaç Libya ile Türkiye yi karşı karşıya getirmek, ama inşallah başlarına yıkılacak

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

Azerbeycanda düşen uçağımızın düşme nedeni ne imiş açıklandı mı ?

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Ne zaman rusya bir saldırıya,sabotaja maruz kalsa,akabinde aksilikler ve felaketler peşi sıra geliyor!Libya yas ilan etmiş-???????

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

Ülkeyi karıştırmak için hergün yeni hamleler yapıyorlar kahpeler.ama yıkamazlar onlarda bılıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete işçi kesiminden ilk tepki
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete işçi kesiminden ilk tepki
Destici: Açıklanan asgari ücret, alın terinin karşılığı olmamıştır

Yeni asgari ücreti, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı beğenmedi