Ladik'te öğretmenler sağlıklı yemek tariflerini uygulamalı öğrendi

Samsun'un Ladik ilçesinde, 'Ladik Sağlıklı Nefes Projesi' kapsamında düzenlenen sağlıklı beslenme atölyesinde öğretmenler, Şef Emrah Zeyyat eşliğinde sağlıklı salatalar ve tahıl temelli pratik yemekler hazırladı.

Ladik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, eğitim çalışanlarına dengeli beslenme, sağlıklı yemek hazırlama yöntemleri ve günlük yaşamda uygulanabilecek pratik tarifler hakkında bilgi verildi. Uygulamalı eğitimde mevsiminde sebze ve meyve tüketimi, farklı besin gruplarının dengeli şekilde bir araya getirilmesi ve tahılların günlük beslenmedeki yeri ele alındı. Katılımcılar, malzemelerin hazırlanmasından sunuma kadar farklı aşamalarda uygulama yaparak sağlıklı yemek tariflerini deneyimledi.

Programa katılan Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, etkinliğin yalnızca bir yemek atölyesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi'ni, eğitim çalışanlarımızın sağlığını ve iyi oluşunu desteklemek amacıyla başlattık. Öğretmenlerimizin ve diğer eğitim çalışanlarımızın sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını, kendi sağlıkları konusunda bilinçli tercihler yapabilmesini ve ihtiyaç duyduklarında uygun destek hizmetlerine ulaşabilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle projemizi yalnızca tütün bağımlılığıyla mücadeleyle sınırlı tutmuyor; sağlıklı beslenmeyi, fiziksel aktiviteyi ve çalışanların genel iyi oluşunu da çalışmalarımızın bir parçası olarak ele alıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz atölye de bu yaklaşımın somut örneklerinden biri. Sağlıklı beslenme konusunda bilgi edinmenin yanında, bu bilgiyi uygulamaya dönüştürmek istiyoruz. Öğretmenlerimizin günlük yaşamlarında kolaylıkla hazırlayabilecekleri sağlıklı yemekleri öğrenmeleri, farklı tarifleri deneyimlemeleri ve bu konuda farkındalık kazanmaları bizim için değerli. Şef Emrah Zeyyat'a katkıları, Ladik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimine ve etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şubesi ve Ladik İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ile iş birliği protokolleri imzalandı. Projeyle eğitim çalışanlarının sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması, koruyucu sağlık yaklaşımının güçlendirilmesi ve tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında sağlıklı beslenme atölyelerinin yanı sıra spor faaliyetleri ve fiziksel aktivite çalışmalarının da eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı