Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne Çoklu Kısa Menzilli Balistik Füze Fırlattı

Güney Kore ordusu, Mayıs ayından ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin göreve başlamasından bu yana Kuzey Kore'nin ilk kez Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Son füze denemesini Mayıs ayında gerçekleştiren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi yeniden tırmandıracak bir adım geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 08.10'da Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzelerin ülkenin Kuzey Hwanghae eyaletine bağlı Junghwa bölgesinden fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Muhtemel yeni denemelere karşı gözlem faaliyetlerini artıran ordumuz, ABD ve Japonya ile ilgili bilgi paylaşımı yaparak teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" denildi.

"Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz"

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise Kuzey Kore'nin son füze denemesini doğrulayarak, "ABD ve Güney Kore ile bilgi paylaşımında bulunmak dahil gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" açıklamasında bulundu. İlk belirlemelere göre Japonya karasularına ya da münhasır ekonomik bölgesine düşen herhangi bir cisim tespit edilmediğini aktaran Takaichi, "Halkın güvenliğini sağlamak için Savunma Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına gerekli bilgileri toplama ve analiz etmeleri talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

ABD ve müttefiklerine gözdağı olarak yorumlandı

Bugünkü deneme ayrıca, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Haziran ayında ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ise dün göreve başlamasından bu yana Pyongyang'ın gerçekleştirdiği ilk füze testi olarak da kayıtlara geçti. Füze denemesinin, Güney Kore'nin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde gerçekleştirilmesi ise Güney Kore, Japonya ve ABD ittifakına gözdağı olarak yorumlandı. Kuzey Kore en son 8 Mayıs'ta kısa menzilli balistik füze ve 22 Mayıs'ta seyir füzesi denemeleri yapmıştı. - SEUL