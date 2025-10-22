Haberler

Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne Çoklu Kısa Menzilli Balistik Füze Fırlattı

Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne Çoklu Kısa Menzilli Balistik Füze Fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Bu deneme, Mayıs ayından bu yana ilk kez yapıldı ve bölgede gerilimi artırdı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Güney Kore ordusu, Mayıs ayından ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin göreve başlamasından bu yana Kuzey Kore'nin ilk kez Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Son füze denemesini Mayıs ayında gerçekleştiren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi yeniden tırmandıracak bir adım geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 08.10'da Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzelerin ülkenin Kuzey Hwanghae eyaletine bağlı Junghwa bölgesinden fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Muhtemel yeni denemelere karşı gözlem faaliyetlerini artıran ordumuz, ABD ve Japonya ile ilgili bilgi paylaşımı yaparak teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" denildi.

"Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz"

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise Kuzey Kore'nin son füze denemesini doğrulayarak, "ABD ve Güney Kore ile bilgi paylaşımında bulunmak dahil gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" açıklamasında bulundu. İlk belirlemelere göre Japonya karasularına ya da münhasır ekonomik bölgesine düşen herhangi bir cisim tespit edilmediğini aktaran Takaichi, "Halkın güvenliğini sağlamak için Savunma Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına gerekli bilgileri toplama ve analiz etmeleri talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

ABD ve müttefiklerine gözdağı olarak yorumlandı

Bugünkü deneme ayrıca, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Haziran ayında ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ise dün göreve başlamasından bu yana Pyongyang'ın gerçekleştirdiği ilk füze testi olarak da kayıtlara geçti. Füze denemesinin, Güney Kore'nin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde gerçekleştirilmesi ise Güney Kore, Japonya ve ABD ittifakına gözdağı olarak yorumlandı. Kuzey Kore en son 8 Mayıs'ta kısa menzilli balistik füze ve 22 Mayıs'ta seyir füzesi denemeleri yapmıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! Robotlar geliyor, 600 bin kişi işsiz kalacak
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
4 saat süren operasyon ilçeyi ayağa kaldırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu

4 saatlik operasyon ilçeyi ayaklandırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu
Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir

Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
'Gülen Bebek' olarak tanınan Ökkeş Bebek hayatını kaybetti

"Gülen Bebek" Ökkeş'ten kahreden haber
Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı

Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı
Bakan Kurum, İndere'nin son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor

Bakan Kurum son halini paylaştı! Yeni bir şehir doğuyor
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.