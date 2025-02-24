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Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

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Kuzey Kore, kendisine yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanması için harekete geçen ABD, Japonya ve Güney Kore'nin aralarında bulunduğu 11 ülkeye meydan okuyarak, "Düşman güçlerin Kuzey Kore karşıtı yaptırımları teşvik eden yasadışı hamleleri ülkemizin davranışsal bir karşı savunma hamlesi yapmasına neden olacak ve düşmanlar ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak" açıklamasında bulundu.

ABD dahil 11 ülke tarafından kurulan ve Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı hedefleyen Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) ilk toplantısını gerçekleştirmesine Kuzey Kore'den sert tepki geldi.

"MSMT YASADIŞI BİR ÖRGÜTTÜR"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, MSMT'nin uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlamayan "yasadışı" bir örgüt olduğu savunularak, "Düşman güçlerin, egemenliğe saygı ve başkalarının iç işlerine karışmama gibi temel hukuk ilkelerine aykırı şekilde Kuzey Kore'nin meşru hakkını kullanmasını engellemeye çalışması aptalca bir girişimdir. Bunun, düşmanlar için başa çıkılması zor, ciddi olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyoruz" denildi.

ABD ve müttefiklerinin yaptırımlara başvurdukça Kuzey Kore'den daha çok rahatsız olacağı iddia edilen açıklamada, "Müzakereler yoluyla yaptırımları önleme, Kuzey Kore için öteden beri söz konusu değildir ve gündemimizde yoktur" ifadeleri kullanıldı. Uygulanan yaptırımların Kuzey Kore'nin en ağır şartlara rağmen nasıl ayakta kalabileceğini kanıtladığı vurgulanan açıklamada, "Yaptırımlar, kimsenin göz ardı edemeyeceği büyük bir gücün inşasını hızlandırmada belirleyici faktör haline gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

"KUZEY KORE SAVUNMA YETENEKLERİNİ GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEK"

Kuzey Kore'nin kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması gibi bir talebinin olmadığı hatırlatılan açıklamada, "ABD ve yandaşlarının yaptırım uygulama bahanesiyle ülkemizin egemenliğini ihlal etme girişimlerini asla görmezden gelmeyecek ve bunlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" denildi. Kuzey Kore'nin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Düşman güçlerin Kuzey Kore karşıtı yaptırımları teşvik eden yasadışı hamleleri, ülkemizin davranışsal bir karşı savunma hamlesi yapmasına neden olacak ve düşmanlar ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

İLK TOPLANTI WASHINGTON'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ABD, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Yeni Zelanda hükümetleri tarafından kurulan ve Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı hedefleyen MSMT, ilk yürütme kurulu toplantısını ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirmişti. Toplantı sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, "MSMT'ye katılan devletler, uluslararası barış ve güvenliği koruma, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme politikasını sürdürme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarından kaynaklanan tehditleri önleme konusunda kararlıdır" denilmişti.

MSMT'nin Kuzey Kore ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Diyalog yolunun açık olduğunu bir kez daha yineliyor ve tüm devletleri Kuzey Kore ve onun BM Güvenlik Konseyi kararı ihlallerini kolaylaştıranlardan gelen tehditler karşısında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik küresel çabalara destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmir önder:

salin artik su kucuk enisteyi

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Reis ayari verdi.diye manset aticaksiniz bu habere atin .digeri zaten bos beles

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Haber YorumlarıGökhan Öztürk:

aynı tepkiyi niye İsraile göstermediniz??

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Haber YorumlarıMehmet Varol:

Birgün amerikaya tıranpın olduğu yere bir nükleer başlık göndersen iyi olur. Bakalım deli tramp ne yapar. Yani deneme amaçlı . Birde israile gönder

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