Kim'den Trump'a benzeri görülmemiş tehdit: En ölümcül silahları kullanırız

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Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na sert tepki gösterilerek, "ABD ve Güney Kore'yi kontrol altına almak gerekirse, en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştirdiği 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na sert tepki geldi.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında "gizli yeraltı tünel ağlarını yok etme" ve "düşmanın nükleer silahlarını ortadan kaldırma" eğitimlerinin düzenlendiği hatırlatılarak, "Bu durum, ABD ve Güney Kore'nin savunma amaçlı olduğunu söylediği ortak askeri tatbikatların Kuzey Kore'yi baştan sona işgal etmeyi amaçlayan bir saldırı provasından başka bir şey olmadığını kanıtlamaktadır" denildi. ABD ve Güney Kore'nin geçmiş yıllarda da birçok ortak tatbikat yaptığı belirtilen açıklamada, "Düşman ülkelerin askeri provokasyonları asla göz ardı edilemeyecek vahim bir düzeye ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"EN AĞIR SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Kuzey Kore yasalarının gerekli durumlarda düşmana karşı hangi araç ve yöntemlerin kullanılması gerektiğini açıkça belirlediği vurgulanan açıklamada, "ABD ve Güney Kore'yi kontrol altına almak gerekirse, en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" uyarısında bulunuldu. ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının "en ağır sonuçlara yol açabileceği" kaydedilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz" denildi.

ABD VE GÜNEY KORE TATBİKAT YAPMIŞTI

ABD ve Güney Kore orduları Özgürlük Kalkanı adlı 11 günlük bir ortak tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikatın Washington - Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı açıklanmıştı. Kuzey Kore, tatbikatın bölgesel gerginliği artırdığını savunarak ABD ve Güney Kore'ye sert tepki göstermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

ancak havlıyorlar it iti ısırmaz

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bekleyin az kaldı.. Savaş Meydanlarının gerçek sahibi geliyor. Az kaldı. Şu askeri projelerimiz de bekleyen projeler bir seri üretime geçsin. öyle homurdanmakla olmuyor. Geliyor gelmekte olan

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Haber YorumlarıEnver Soran:

Tosuncuğun gazı gelmiş yine

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Haber YorumlarıCemal Taş:

Tosuncuğuma bak hele Boşboş konuşup halka uyuşturucu verip Öyle sokak sokak füze dolastirmaya benzemez bu işler bı tane salla o donanmalara görelim hadi

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