Kütahya Valisi Musa Işın: 2023 yılında önemli yatırımlar yapıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya'nın, devletin verdiği imkanlar ve mali destekler nispetinde, 2023 yılında eğitimde, sağlıkta, tarımda, tarihi dokunun korunmasında önemli yatırımlar yaptığını ifade etti.

İHA'ya konuşan Vali Işın, 2023 yılında devletin yatırımlar için Kütahya'ya ayırdığı 9 milyar Türk Lirasından 5 buçuk milyar Türk Lirasının harcandığını belirtti.

Vali Işın, "Yatırımlar devam ettiği müddetçe geriye kalan parayı da hak ediş olarak yatırımcılarımıza daha doğrusu mükelleflerimize ödemelerimiz devam edecektir. Hizmetler her alanda aksamadan devam etmiştir. Türkiye büyük bir deprem yaşamış olmasına rağmen cari harcamalarda ve yatırımlarda herhangi bir aksama meydana gelmemiştir. Bu da devletimizin gücünü ve kudretini göstermektedir. İnşallah 2024 yılında hem tarımda hem sanayide hem eğitimde hem sağlıkta hem tarihi dokunun korunmasında ve geliştirilmesinde çok daha büyük hizmetler yapacağımıza inanıyoruz ve bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz, projelerimizi hazırlıyoruz. İnşallah Kütahya her geçen günden daha iyi bir konumda olacaktır ve İnşallah kabuğunu kırarak geleceğe matuf olarak yoluna devam edecektir. Ben 2024 yılının ülkemiz için milletimiz için Kütahya'mız için hayırlara vesile olmasını daha doğrusu hayırlı işler olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bütün Kütahyalı hemşerilerimize sağlık, esenlik ve mutluluklar dilerim. Hepsine sağlıklı ve uzun ömürler dilerim, buradan hepsinin yeni yılını tebrik ediyorum" dedi.

"Kütahya'nın geleceği son derece parlaktır"

Kütahya'nın geleceğinin son derece parlak olduğunu söyleyen Vali Işın, "Herhangi bir karamsarlığa gerek yoktur. 2024 yılında yeni Organize Sanayi Bölgeleri ilave edilecektir. Zafer Organize Sanayi Bölgesi İnşallah faaliyete geçecektir. Sera Organize Tarım Bölgesi Simav'da faaliyete geçecektir. Yine diğer Organize Sanayi Bölgelerinin genişleme temayülleri söz konusudur. Tarihi dokumuzu koruyacağız. Tarihi eserlerimizin restorasyonunu İnşallah başlatıyoruz, 2024 yılında bütün tarihi eserlerimizin envanterini çıkarttık. Camilerimiz, türbelerimiz, hamamlarımız ve benzeri tarihi değerlerimizi, eserlerimizi restore edeceğiz onları tekrar İnşallah ecdadımıza yakışır bize de yaraşır bir şekilde onları topluma kazandıracağız. Büyük bir potansiyele sahibiz. Her ne kadar köşede kıyıda kaldık denilse de Kütahya mevcut konum itibariyle her yere limanlara, büyük şehirlere, ticaret merkezlerine 2 buçuk 3 saat mesafesindedir ve bu da önemli bir avantajdır" diye konuştu.

"Kütahya inanılmaz derecede bir potansiyele sahiptir"

Kütahya'nın inanılmaz derecede bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Vali Musa Işın," Tarım açısından da projelerimiz vardır, İnşallah vatandaşlarımız rağbet ederlerse Organize Hayvan Bölgesi kuruyoruz. Aynen Organize Sanayi Bölgelerinde olduğu gibi hayvan bölgesi kuruyoruz. Alternatifler üzerine çalışıyoruz yer itibariyle. Burada da modern, hijyenik, steril ortamda hayvancılığın teşviki ve yapılması için bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah burada da büyük bir mesafe kat edeceğiz. Yine tarımda farklı projelerimiz vardır. Tarımsal alanda onları İnşallah hayata geçireceğiz. Kütahya'da planlı tarım uygulaması başlatacağız. Bu konuda çalışmalarımızı bitirdik. Bundan sonrada nerede ve nasıl, ne kadar ekilecek ya da dikilecek, ürünlerin tespiti daha kolaydır. Her köyümüzde her alanda hangi meyve ya da hangi sebze yetiştirileceğine dair Tarım Müdürlüğümüz çalışmalarını bitirdi. Bundan sonra Kütahya'da bilime dayalı bir tarım uygulaması olacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız bitti. Yeter ki vatandaşlarımız bu konuda gayret göstersinler. Onları gayrete getirecek projelerimizde vardır. Hibe türü uygulamalar vardır. Tarım Bakanlığının yine uzun vadeye dayalı olarak destekleri söz konusudur. Organize Sanayi Bölgelerimiz yine inkişaf halindedir. Dolayısıyla Kütahya'mızda önemli hizmetler hem sanayi alanında hem tarım alanında İnşallah güzel hizmetler sunulacaktır" şeklinde konuştu.

Aizonai Antik Kentinin tanıtımı için daha büyük bir gayret göstereceğiz"

Vali Işın, "Aizonai Antik Kentiyle ilgili İnşallah 2024'te şu an orada bir ekibimiz çalışmaktadır. Oraya ilaveler yapacağız. Oranın tanıtımı için daha büyük bir gayret göstereceğiz. Dolayısıyla Aizonai Antik Kenti'de hem Türkiye'nin gündeminde hatta dünya gündemine İnşallah getireceğiz. Aizonai'de yapılan kazılarla ilgili hem ulusal basında hem uluslararası basında bu sene sizlerin de gayretiyle İHA'nın gayretleriyle de tanıtımına destek oldu. Bu konuda güzel haberler hem ulusal hem uluslararası medyada yer aldı. Bu da bizim için önemli bir ivmedir. İnşallah Kütahya'mız kuruluş ve kurtuluş şehri olarak sahip olduğu unvanını layıkıyla ileri merhalelere taşıyacaktır "ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA