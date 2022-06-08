Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği'nden milletvekili Kasap'a tepki - Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın TBMM'de yaptığı "Birçok köy yolu berbat halde" şeklinde konuşmaya bir tepki de, Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği'nden geldi.

Dernek Başkanı Hasan Demir, Kütahya ve köylerinde hiç görmedikleri vekili, Ankara'nın süslü caddelerinde Kütahya'nın köyleriyle ilgili ucuz siyaset yapmakla suçladı.

Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir, CHP Kütahya Milletvekilinin TBMM'de köy yolları ile ilgili yaptığı konuşmasına tepki gösterdi.

Siyasetin hizmet amacıyla yapılması gerektiğini kaydeden Demir, belli başlı birkaç köy dışında hiçbir köyü ziyaret etmeyen vekilin Kütahya'nın merkezde 109 genelde de 546 köyü bulunduğunu öğrenmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Demir, "CHP'li vekili Fazıl Kasap'ın hangi köy yollarından bahsettiğini bilmiyoruz. Ancak işin içinde olan muhtarlar olarak merkeze bağlı 109 köy yolumuzun yüzde 95'i bitirilmiş kalanı ise bu sene içinde programlanmış ve çalışmalar başlamıştır. Vekil, Fazıl Kasap, 2018 seçimlerinin ardından belli birkaç köy dışında hangi köylere gitti, hangi köylünün derdine ortak oldu merak ediyoruz. Köylerimizde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan altyapı ve üst yapı çalışmalarının yanında, 'Şehirde ne varsa, köyde de o olacak' anlayışıyla hizmet eden Kütahya Valisi Ali Çelik'e, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak'a İl Genel Meclis üyelerine ve tabiki işçi arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel