Kütahya'da suç oranlarında azalma

Vali Musa Işın: "Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işın, kentte asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 oranında bir azalma olduğunu ifade etti.

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, emniyet ve jandarma yetkilileri, STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, jandarma bölgesindeki son 2 yıla ilişkin veriler değerlendirildiğinde mala karşı işlenen suçların 181 olaydan 143'e düştüğünü, böylelikle yüzde 21'lik bir azalma yaşandığını belirtti.

İş yerlerinden hırsızlık olaylarında yüzde 33, kamu kurumlarından hırsızlık olaylarında yüzde 68, hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 83 ve bağ-bahçe ile tarla hırsızlığı olaylarında ise yüzde 39'luk bir azalma sağlandığını açıklayan Kırbaç, dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 8'lik bir azalma görüldüğünü kaydetti.

2023 - 2024 yıllarının ilk 2 ayını değerlendiren İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, 2023 yılının ilk 2 ayında 90 hırsızlık olayının yaşandığını, 2024 yılının aynı döneminde bu sayının 56'ya düştüğünü, evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 58,8 azalma yaşandığını kaydetti.

323 aranan şahıs adli makamlara sevk edildi

İş yeri ve kurum hırsızlıklarında da düşüş olduğunu aktaran Sıralı, 2023 yılında 15 olan olay sayısının 2024 yılında 13'e gerilediğini ifade etti. Motosiklet hırsızlığı olaylarında ise yüzde 50'lik bir azalma kaydedildiğini bildirdi.

Sıralı, yapılan kontrollerde 172 bin 119 şahsın sorgulandığını; hırsızlık suçundan 73, dolandırıcılık suçundan 24, cinsel suçlardan 8, yağma suçundan 7 ve öldürme suçundan 1 kişinin yakalandığını dile getirdi. Toplamda 323 aranan şahsın adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

Narkotik olaylar hakkında da bilgiler veren Sıralı, "2023 yılı ilk 2 ayında 168 olay meydana gelirken, 2024 yılı ilk 2 ayında bu sayı 305'e yükselerek yüzde 82 artış göstermiştir. Aynı dönemde, 2023 yılında 237 şüpheli şahıs yakalanırken, 2024 yılında bu rakam 451'e çıkarak yüzde 90 artış kaydetmiştir. Bununla birlikte, 2023 yılında ilk 2 ayda 8 kişi tutuklanırken, 2024 yılında bu sayı 39'a ulaşarak yüzde 388 artış göstermiştir" diye konuştu.

Trafik kazalarına ilişkin de bilgi veren Sıralı, ölümlü kaza sayısında değişiklik olmadığını, yaralanmalı kazalarda yüzde 26,3, maddi hasarlı kazalarda ise yüzde 30,5 artış olduğunu belirtti.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Musa Işın, kentteki asayiş suçları ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

İlin huzur ve güvenliğini sağlamak kendilerinin en önemli görevi olduğunu belirten Işın, "Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak devletin asli görevlerinden birisi olduğu gibi biz de ilimizde bunu birinci öncelik olarak görüyoruz. İlimiz asayiş ve güvenlik konusunda çok şükür huzurlu bir kenttir. Biz bu huzurun bozulmasını istemiyoruz. Asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 bir azalma söz konusu. Bu da emniyet ve jandarmanın çok başarılı ve özverili bir şekilde çalışmasının bir neticesidir. Uyuşturucuyla ilgili de arkadaşlarımız son derece aktif bir şekilde ve başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Türkiye'de il sıralamasında ilimiz büyükşehirler de dahil olmak üzere ilk sıralarda başarı açısından yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız"

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını ve bu konuda ciddi çalışmalara imza atıldığına da vurgu yapan Vali Işın, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün emniyet ve asayiş olaylarını değerlendirdiğimizde en önemli meselenin uyuşturucu meselesi olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımız bununla başarılı bir şekilde mücadele ediyor. Ancak her zaman söylediğim gibi toplumun, sivil toplum kuruluşlarının basının uyuşturucu konusunda, özellikle uyuşturucu konusunda bize yardımcı olmaları gerekir. Devlet, emniyet ve asayiş birimlerimiz bu konuda gerekeni yapmaktadır. Ancak çocukların bundan uzak tutulması gerekiyor. Burada ailelere çok büyük güç düşüyor. Sivil toplum kuruluşlarının, basının devletimize, emniyete, jandarmaya destek vermesi gerekir."

Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.