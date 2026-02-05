Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yeni filonun 29 Mart'ta yola çıkması planlanıyor

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ateşkese rağmen yeterli yardım geçişine izin vermediği Gazze Şeridi için yeni ve daha büyük bir filo planlandığını duyurdu. Aktivistler, yeni filonun 29 Mart tarihinde yola çıkacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'ne insani yardım taşırken uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından engellenen Küresel Sumud Filosu'nun organizatörleri, Gazze için mart ayında 100'den fazla teknenin katılacağı yeni ve daha büyük bir filo planladıklarını duyurdu.

Plana ilişkin duyuru, Güney Afrika'daki Nelson Mandela Vakfı'nda bir araya gelen aktivistler tarafından yapıldı. Organizatörler, yeni filoda doktorlar, savaş suçları araştırmacıları ve mühendislerin de aralarında bulunduğu binden fazla aktivistin yer alacağını açıkladı.

Filo dahilinde teknelerin İspanya, Tunus ve İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıkmaları beklenirken, yeni filoya Tunus ve Mısır'da binlerce aktivist tarafından desteklenmesi beklenen bir kara konvoyunun eşlik edeceği duyuruldu.

"Küresel toplumun tamamını, güçlerini bizimle birleştirmek üzere seferber etmek istiyoruz"

Mandela Vakfı'ndaki etkinlikte söz alan eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, "Bu kez yüzlerce hatta binlerce kişinin katılmasını ve Mısır, Lübnan, Ürdün ile işgal altındaki Filistin ve Gazze'ye ulaşabileceğimiz diğer tüm mümkün sınırlar üzerinden giriş yapılması için seferberlik oluşturmayı bekliyoruz" dedi.

Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye doğru yol alırken İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan aktivistler arasında yer alan Mandela, "Küresel toplumun tamamını, güçlerini bizimle birleştirmek üzere seferber etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mandela, duyurunun yapılması için Nelson Mandela Vakfı'nın tercih edilmesinin sebebinin Nelson Mandela'nın Filistin davasına verdiği desteği vurgulama arzusu olduğunu söyledi.

Aktivistler ayrıca, yeni filonun da İsrail güçlerinin ile karşı karşıya kalabileceğini ancak uluslararası hukukun koruması altında olduklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun Yürütme Komitesi'nde yer alan Brezilyalı aktivist Thiago Avila, "Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı davada aldığı tedbir kararında İsrail'in ya da herhangi başka bir devletin Gazze'ye giden her türlü insani misyonu engellemesinin açıkça yasaklandığı net bir şekilde ifade ediliyor" dedi.

Filo, 29 Mart'ta yola çıkacak

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada ise yeni filonun 29 Mart'ta yola çıkacağı duyuruldu. Açıklamada, "Küresel Sumud Filosu, bugün Filistin için tarihin en büyük koordine insani müdahalesine ilişkin planlarını duyurdu. 29 Mart 2026 tarihinde bir deniz filosu ile karadan ilerleyecek bir insani yardım konvoyu, eş zamanlı olarak yola çıkacak. 100'den fazla ülkeden binlerce kişi, Gazze'deki soykırım, kuşatma, kitlesel açlık ve sivil yaşamın yıkımına karşı koordineli ve şiddet içermeyen bir yanıt için seferber olacak" denildi.

Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 deniz aracı ve 500 aktivistin katılımıyla Gazze'ye doğru yola çıkmış, fakat uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından engellenmişti. İsrail güçleri, aralarında Mandela, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın da yer aldığı 443 kadar katılımcıyı gözaltına almıştı.

Geçtiğimiz yıl Sumud Filosu öncesinde Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Madleen ve Hanzala isimli yardım gemileri de organize edilmiş fakat bunlar da uluslararası sularda İsrail güçlerinin saldırısına maruz kalmıştı. - JOHANNESBURG